Журналиста-расследователя Ивана Голунова отправили под домашний арест

Ивана Голунова задержали 6 июня. Полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже на квартире во время обыска. Причем сообщение от полиции о задержании сопровождалось фотографиями нарколаборатории. Но после многочисленных заявлений знакомых журналиста о том, что на снимках чужая квартира, в МВД пояснили, что нарколаборатория была обнаружена по другому адресу.

Иван Голунов был привлечен в качестве обвиняемого в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). В постановлении следователя СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, обнародованном руководителем международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым, указано, что Иван Голунов приобрел в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица два свертка вещества общей массой 3,56 грамм, содержащего производное N-метилэфедрона, и три свертка с веществом общей массой 5,42 грамм, содержащего кокаин, и хранил их в рюкзаке и в квартире с целью сбыта.

Как отметил господин Чиков, следователи пытались взять с адвокатов «Агора», защищающих задержанного, подписку о неразглашении.

В отделе полиции журналисту стало плохо. Его доставили в 71-ю городскую больницу. В 14:40 в субботу, 8 июня, истек срок в 48 часов, на которые полиция имеет право задерживать граждан. Однако Иван Голунов не был освобожден. В больнице ему провели полное обследование. Главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников заявил, что серьезных травм и переломов у Ивана Голунова не обнаружено.

Подозреваемого доставили в суд к 20.00 в субботу 8 июня – чтобы выбрать меру пресечения. Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения - арест на 2 месяца, так как у журналиста есть загранпаспорт, и он может скрыться.

На заседании суда выступил и сам Иван Голунов. Он заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием. «Я никогда не употреблял наркотики. Я готов доказывать свою невиновность. Я готов сотрудничать со следствием, если оно будет играть по честным правилам», — цитирует его РИА «Новости».

Перед вынесением решения о мере пресечения Иван Голунов сообщил журналистам, присутствовавшим в зале суда, что ему поступали угрозы в связи с расследованием похоронного бизнеса, - пишет Газета.ру.

Судья зачитал положительные характеристики на задержанного от представителей СМИ, в том числе от гендиректора Forbes Russia, где Иван Голунов работал в 2005–2008 годах, главреда издания Republic Максима Кашулинского, у которого журналист работал в 2009–2014 годах, и от главного редактора «Медузы»а Ивана Колпакова.

Судья Никулинского суда Михаил Максимов отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Отбывать домашний арест он будет в квартире родителей. До 7 августа журналисту-расследователю будет запрещено пользоваться интернетом, разговаривать по телефону с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, покидать квартиру и менять место проживания.

Перед судебным заседанием Голунов сказал, что все происходит «как в кино». И отчасти он прав. Вот только до финальных титров пока далеко — завершилась лишь первая серия, раскрылись не все сюжетные линии. Самое важное еще впереди.

Как пишут в телеграм-каналах, уголовное дело Голунова передано из западного округа в главное следственное управление столичной полиции. Ожидается, что в понедельник дело заберут в ГСУ Москвы.

Напомним, что Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.

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