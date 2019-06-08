Общероссийский гражданский форум выступает за освобождение Ивана Голунова

На сайте ОГФ опубликовано обращение оргкомитета и петиция в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова:

Последние недели принесли нам новости об избиении подростка в Колпино, атаке на бизнесмена Георгия Афанасьева в Тульской области и историю, вызвавшую возмущение журналистов и многих других представителей гражданского общества России, - задержание одного из самых известных журналистов-расследователей, лауреата премии “Редколлегия” Ивана Голунова.

Среди тем расследований Ивана - российский рынок ритуальных услуг, московская система транспортировки мусора, нашумевшее благоустройство Москвы, не самая прозрачная деятельность микрофинансовых организаций, которые забирают квартиры москвичей за невыплату кредитов и многое, многое другое.

Действия правоохранительных органов в истории с задержанием журналиста не выглядят законными и правомерными. Его арест производился внезапно и в грубой форме, больше 12 часов ему не давали возможности связаться с кем-либо, в том числе с адвокатом, более суток Иван находился без сна и еды. Известно о жалобах журналиста на избиения в ходе проведения следственных действий, а также на наличие серьезных нарушений при проведении обыска. К примеру, Ивана около получаса держали вне его собственной квартиры, пока оперативники могли проводить в ней какие-либо операции без присутствия в ней самого Ивана.

Действия сотрудников правоохранительных органов радикально снижают и без того невысокое доверие граждан к полиции, задача которой - защищать конституционные права граждан и свободу СМИ, гарантированную Конституцией Российской Федерации. Задержания выходящих на одиночные пикеты в защиту коллеги журналистов только усиливают восприятие действий полиции как направленных против свободы слова и выражения своего мнения.

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума поддерживает заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ и выступает за освобождение Ивана Голунова, как и многие другие гражданские организаций в России.

Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив неоднократно предлагали меры, связанные с реформой правоохранительной системы, расширением общественного контроля над полицией, усилением прав и позиции защиты, а также поддержанием свободы СМИ. Мы считаем, что происходящие события являются ярким подтверждением необходимости кардинальных изменений в судебной и правоохранительной системах России.

Мы призываем все сообщество Форума, всех, кто разделяет позицию о недопустимости подобных действий, присоединиться к нашему заявлению и подписать его.

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума:

Мария Шклярук

Екатерина Шульман

Елена Панфилова

Евгений Гонтмахер

Елена Тополева-Солдунова

Борис Долгин

Марина Скорикова

Светлана Маковецкая

Григорий Мельконьянц

Владимир Якимец

Вячеслав Бахмин

Андрей Петров

Борис Оболенец

Влада Муравьева

Наталия Таубина

Александр Фёдоров

Елена Шаталова

Андрей Галиев

Сергей Лукашевский

Наталья Каминарская

Напомним, что по всей России второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана. Акции идут в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке и других городах. Пикеты в центре Москвы, около здания городского управления МВД, не прекращались всю ночь.

В защиту журналиста высказались Альянс независимых региональных издателей, Совет по правам человека и 111 депутатов Госдумы (на 15.00 по мскв).

В интернете опубликовано открытое письмо-петиция в защиту Ивана, которое можно подписать