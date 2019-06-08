новости
новости
Регистрация
Дело Ивана Голунова: что происходит через 48 часов после задержания

Дело Ивана Голунова: что происходит через 48 часов после задержания

По словам адвокатов, задержанный журналист находится в очень плохом состоянии, его на скорой привезли на обследование

С момента задержания журналиста прошло более 48 часов, а это значит, что его должны были отпустить. Ранее Иван Голунов говорил, что был задержан 6 июня около двух часов дня. Однако МВД по какой-то причине отсчитывает 48 часов с четырех часов утра 7 июня. Поэтому журналист все еще остается под стражей.

Напомним, что 6 июня 2019 года в Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого считают один из лучших журналистов России. При нем якобы обнаружили сверток с психотропами. Издание утверждает, что вещества подбросили: Голунов известен своими расследованиями коррупции в московской мэрии. Сегодня, 8 июня, Никулинский суд Москвы изберет меры пресечения Ивану.

Ивана арестовали на московском Цветном бульваре днем 6 июня, когда тот шел на встречу. В участок его привезли не позднее, чем через час. На просьбу предоставить адвоката Голунову отказали и приступили к принудительному обыску. В рюкзаке нашли пять пакетов с каким-товеществом. На допросе Иван сообщил, что сотрудники полиции ударили журналиста во время освидетельствования, но ГУВД Москвы попыталось это опровергнуть.

По заключению врачей, у Голунова гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга.

По всей России второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана. Акции идут в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке и других городах. Пикеты в центре Москвы, около здания городского управления МВД, не прекращались всю ночь.

В защиту журналиста высказались Общероссийский гражданский форум, Альянс независимых региональных издателей, Совет по правам человека и 111 депутатов Госдумы (на 15.00 по мскв).

В интернете опубликовано открытое письмо-петиция в защиту Ивана, которое можно подписать

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
задержание журналиста
Люди
Иван ГолуновОГФСПЧ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Общероссийский гражданский форум выступает за освобождение Ивана Голунова
Общероссийский гражданский форум выступает за освобождение Ивана Голунова
Туляки жалуются на дикий ночной шум в центре города
Туляки жалуются на дикий ночной шум в центре города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.