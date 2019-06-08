Дело Ивана Голунова: что происходит через 48 часов после задержания

По словам адвокатов, задержанный журналист находится в очень плохом состоянии, его на скорой привезли на обследование

С момента задержания журналиста прошло более 48 часов, а это значит, что его должны были отпустить. Ранее Иван Голунов говорил, что был задержан 6 июня около двух часов дня. Однако МВД по какой-то причине отсчитывает 48 часов с четырех часов утра 7 июня. Поэтому журналист все еще остается под стражей.

Напомним, что 6 июня 2019 года в Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого считают один из лучших журналистов России. При нем якобы обнаружили сверток с психотропами. Издание утверждает, что вещества подбросили: Голунов известен своими расследованиями коррупции в московской мэрии. Сегодня, 8 июня, Никулинский суд Москвы изберет меры пресечения Ивану.

Ивана арестовали на московском Цветном бульваре днем 6 июня, когда тот шел на встречу. В участок его привезли не позднее, чем через час. На просьбу предоставить адвоката Голунову отказали и приступили к принудительному обыску. В рюкзаке нашли пять пакетов с каким-товеществом. На допросе Иван сообщил, что сотрудники полиции ударили журналиста во время освидетельствования, но ГУВД Москвы попыталось это опровергнуть.

По заключению врачей, у Голунова гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга.

По всей России второй день подряд проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана. Акции идут в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке и других городах. Пикеты в центре Москвы, около здания городского управления МВД, не прекращались всю ночь.

В защиту журналиста высказались Общероссийский гражданский форум, Альянс независимых региональных издателей, Совет по правам человека и 111 депутатов Госдумы (на 15.00 по мскв).

В интернете опубликовано открытое письмо-петиция в защиту Ивана, которое можно подписать