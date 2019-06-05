Тульский фотограф Илья Гарбузов попал в сотню лучших фотографов 35AWARDS

Фото Сергея Лыкова и Ильи Гарбузова.

Подведены итоги 100 лучших фотографов и 100 лучших одиночных работ 4-й фотопремии 35AWARDS, в которой приняло участие 112 тысяч фотографов из 172 стран. Всего авторы загрузили во все номинации конкурса 392 тысячи фото.

Илья Гарбузов попал в сотню лучших в номинации «Городской пейзаж».

– То неловкое чувство, когда Тула встала в один ряд с красивейшими городами мира. А ты к этому приложил руку, — говорит Илья.

Вот фотография, попавшая в топ-100: