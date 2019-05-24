Для тульских выпускников прозвенел последний звонок

Фото: @hooligans_tula.

В этом году в Туле – почти 2500 выпускников-одиннадцатиклассников.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил выпускников.

- Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником последнего звонка! К этому дню вы долгие годы шли вместе со своими учителями и родителями. Получили необходимые знания и навыки и теперь вступаете в новый важный период вашей жизни.

В нашем регионе есть, где учиться и работать. Уверен, что здесь вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать накопленный потенциал.

Будьте прилежны и упорны, не бойтесь трудностей – они преодолимы. Смело идите к своей цели. Тульская область – ваш родной край, и именно вам определять, каким он будет.

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений! Удачи на экзаменах!