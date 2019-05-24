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Для тульских выпускников прозвенел последний звонок
Фото: @hooligans_tula.

Для тульских выпускников прозвенел последний звонок

В этом году в Туле – почти 2500 выпускников-одиннадцатиклассников.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил выпускников. 
 
- Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником последнего звонка! К этому дню вы долгие годы шли вместе со своими учителями и родителями.  Получили необходимые знания и навыки и теперь вступаете в новый важный период вашей жизни. 
 
В нашем регионе есть, где учиться и работать. Уверен, что здесь вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать накопленный потенциал.
Будьте прилежны и упорны, не бойтесь трудностей – они преодолимы. Смело идите к своей цели. Тульская область – ваш родной край, и именно вам определять, каким он будет. 
 
Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений! Удачи на экзаменах!
 
 

Myslo сделал подборку фотографий из Instagram, которыми делились тульские выпускники. Впереди у ребят – взрослая жизнь. Желаем им успехов!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускник 2019 г.????????????

Публикация от Ольга Кондакова (@olgakondakova.1346)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Petr (@petr_akimov_17)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучший выпуск????‍????#выпуск2019

Публикация от Д И Я Н А ?? (@17.dip.si)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучший выпуск????‍????#выпуск2019

Публикация от Д И Я Н А ?? (@17.dip.si)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love??

Публикация от ???????????? (@lenaaa___28)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@angelsavagemkoon ??? УРАААА!?????? Мне кажется моя радость больше, чем у моего сына! ? И это понятно... ведь я была мамой школьника 25!!! лет. ? Да! Первый мой ребенок переступил порог школы в 1994, а последний закончил 2019... ? Теперь можно немного выдохнуть! Родители учеников поймут мою радость!?? ? А что для вас «школьные годы?» Часто вспоминаете своих учителей и последний звонок? Я плачу?? в зале каждый раз... настолько это трогательно.... • • #инстамама #сын #школа #последнийзвонок #семья_veka #семья #выпускной2019 #дети #взрослыйсын

Публикация от Violetta Shum (@vilettash)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dgoker_23 @maxim.oxota @___p_e_l_a_g_e_y_a___

Публикация от @ nadusha_dunaeva

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

??

Публикация от @ sandroguchuaa

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пришло время прощаться со школой, эти годы , эти месяца,эти дни ,которое я проучился в школе,все запомнились по разному,бывало и трудно ,бывало и хорошо.Огромное спасибо преподавателям они дали все, были дни когда говорил да ну Её школу! Но сейчас начал мыслить по другому ведь то время в школьные дни не вернёшь никогда.Сейчас мы стали на одну ступень выше,благодаря нашим учителям и родителей,ведь только они делали из тебя умного и развитого человек.Школа одно название даёт о себе знать??Не хочу говорить плохо о учителях ,каждый был по своему хорошь.Самое главное,что закончил Школу отлично,благодроря самому себе и учителям???. @koluamba228

Публикация от Эдем Крымский (@_veliyev11_)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последний звонок #11Б#выпуск2019

Публикация от Ольга Кондакова (@olgakondakova.1346)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые??

Публикация от ???? (@_voronina_sofa_)

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:18 +4
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