Для тульских выпускников прозвенел последний звонок
В этом году в Туле – почти 2500 выпускников-одиннадцатиклассников.
Myslo сделал подборку фотографий из Instagram, которыми делились тульские выпускники. Впереди у ребят – взрослая жизнь. Желаем им успехов!
@angelsavagemkoon ??? УРАААА!?????? Мне кажется моя радость больше, чем у моего сына! ? И это понятно... ведь я была мамой школьника 25!!! лет. ? Да! Первый мой ребенок переступил порог школы в 1994, а последний закончил 2019... ? Теперь можно немного выдохнуть! Родители учеников поймут мою радость!?? ? А что для вас «школьные годы?» Часто вспоминаете своих учителей и последний звонок? Я плачу?? в зале каждый раз... настолько это трогательно.... • • #инстамама #сын #школа #последнийзвонок #семья_veka #семья #выпускной2019 #дети #взрослыйсын
Пришло время прощаться со школой, эти годы , эти месяца,эти дни ,которое я проучился в школе,все запомнились по разному,бывало и трудно ,бывало и хорошо.Огромное спасибо преподавателям они дали все, были дни когда говорил да ну Её школу! Но сейчас начал мыслить по другому ведь то время в школьные дни не вернёшь никогда.Сейчас мы стали на одну ступень выше,благодаря нашим учителям и родителей,ведь только они делали из тебя умного и развитого человек.Школа одно название даёт о себе знать??Не хочу говорить плохо о учителях ,каждый был по своему хорошь.Самое главное,что закончил Школу отлично,благодроря самому себе и учителям???. @koluamba228