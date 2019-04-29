У стен Тульского кремля прошла репетиция вальса «Синий платочек»

Фото предоставлены пресс-службой Тульской областной Думы.

Свыше двухсот пар собрались сегодня вечером на площади Ленина в Туле, чтобы отрепетировать исполнение вальса под песню Клавдии Шульженко.

По данным организаторов, в День Победы количество участников патриотической акции «Синий платочек» превысит тысячу

человек.

Участники отрепетировали несложные движения под мелодию, которую в нашей стране знает практически каждый, ведь песня «Синий платочек» – символ трагического времени, оставившего отпечаток в жизни каждой семьи.

Заместитель председателя Молодежного парламента при облдуме и один организаторов акции Анастасия Брыксина.

– Этот вальс любили наши бабушки и дедушки, его любят наши

родители. Для них он олицетворение верности, мужества, безграничной любви. И мы хотим, чтобы этот смысл песни «Синий платочек» продолжал жить. Хотим, чтобы наши ровесники и наши будущие дети понимали, что переживали их прадеды в страшные годы Великой Отечественной войны.

Молодежный парламент проводит акцию «Синий платочек» при

поддержке администрации Тулы и, конечно, депутатов регионального

парламента. Сегодня поддержать участников репетиции пришел депутат

Алексей Альховик. Как ветеран боевых действий в Афганистане, он не

понаслышке знает, насколько важна для бойцов моральная поддержка.

– Представьте себе: война идет, люди находятся в тяжелейших,

невероятных условиях. Им очень нужна надежда, и в Великую

Отечественную войну эта песня давала им надежду на скорую встречу с

близкими, вселяла уверенность в победу, которую будет обязательно! С этой песней у каждого в душе появлялась любовь. Любовь к Родине, к матери, к любимой женщине. С этим чувством боец шел в атаку, защищал Отечество. Очень важно, чтобы современные молодые люди это прочувствовали, – делится впечатлениями Алексей Альховик. – Да, молодежь сейчас другая, потому что время другое. А в такой форме, как акция «Синий платочек», легче достучаться до их сердец. Они сейчас танцуют в парах под эту музыку и немножко начинают понимать, что чувствовали их деды и бабушки в те годы. Так что замечательную акцию организует вместе с городом наш Молодежный парламент, очень важную…

Заметим, что к участию приглашается не только молодежь. Возрастных

ограничений организаторы не устанавливают. Кстати, и сегодня на репетицию пришли и люди старшего поколения, и родители с детьми детсадовского возраста. Последним, конечно, танцевальные па давались непросто, но и они старались, как могли.

Время подготовиться получше еще есть. Акция «Синий платочек»

пройдет 9 Мая на площади Ленина в Туле. Сбор участников в 18.15.

Подробнее узнать об акции и задать вопросы можно в сообществе ВКонтакте созданном Молодежным парламентом

А самостоятельно отрепетировать движения вальса можно по этому видео.