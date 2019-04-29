Николай Воробьёв приглашает туляков исполнить вальс под песню Клавдии Шульженко
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» приглашает присоединиться к патриотической акции «Синий платочек», которая пройдет 9 мая в 18.15.
— Уважаемые жители области! Дорогие друзья!
9 Мая мы будем отмечать один из самых значимых для нашей Родины
праздников — День Победы. В этот день пройдет множество мероприятий,
цель которых — почтить память защитников Отечества, напомнить ныне
живущим о том, что мы гордимся своей сопричастностью к подвигу предков.
Одно из таких мероприятий — патриотическая акция «Синий платочек»,
инициатором которой выступает Молодежный парламент при Тульской
областной Думе при поддержке облдуме и администрации областного
центра.
В этом году акция пройдет в нашем регионе в третий раз. Ее география
расширяется: к Туле присоединятся те города и населенные пункты воинской
доблести Тульской области, которым Молодежный парламент передал
символическую «Эстафету синего платочка».
Акция посвящена всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной,
и тем, кто трудился в тылу, тем, кто ждал с фронта своих отцов, мужей,
сыновей, дочерей. Песня Клавдии Шульженко «Синий платочек», под
которую исполнят танец жители области, символизирует их любовь, их
верность и безусловную веру в то, что наше дело — правое и Победа будет за нами!
Приглашаю всех туляков присоединиться к акции «Синий платочек».
Подробности можно узнать в сообществе ВКонтакте Молодежного парламента.
Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия».