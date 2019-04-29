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Николай Воробьёв приглашает туляков исполнить вальс под песню Клавдии Шульженко
Фото из архива Myslo.

Николай Воробьёв приглашает туляков исполнить вальс под песню Клавдии Шульженко

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» приглашает присоединиться к патриотической акции «Синий платочек», которая пройдет 9 мая в 18.15.

 — Уважаемые жители области! Дорогие друзья!
9 Мая мы будем отмечать один из самых значимых для нашей Родины
праздников — День Победы. В этот день пройдет множество мероприятий,
цель которых — почтить память защитников Отечества, напомнить ныне
живущим о том, что мы гордимся своей сопричастностью к подвигу предков.
Одно из таких мероприятий — патриотическая акция «Синий платочек»,
инициатором которой выступает Молодежный парламент при Тульской
областной Думе при поддержке облдуме и администрации областного
центра.

В этом году акция пройдет в нашем регионе в третий раз. Ее география
расширяется: к Туле присоединятся те города и населенные пункты воинской
доблести Тульской области, которым Молодежный парламент передал
символическую «Эстафету синего платочка».

Акция посвящена всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной,
и тем, кто трудился в тылу, тем, кто ждал с фронта своих отцов, мужей,
сыновей, дочерей. Песня Клавдии Шульженко «Синий платочек», под
которую исполнят танец жители области, символизирует их любовь, их
верность и безусловную веру в то, что наше дело — правое и Победа будет за нами!

Приглашаю всех туляков присоединиться к акции «Синий платочек».
Подробности можно узнать в сообществе ВКонтакте Молодежного парламента.

Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия».

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