Николай Воробьёв приглашает туляков исполнить вальс под песню Клавдии Шульженко

Фото из архива Myslo.

— Уважаемые жители области! Дорогие друзья!

9 Мая мы будем отмечать один из самых значимых для нашей Родины

праздников — День Победы. В этот день пройдет множество мероприятий,

цель которых — почтить память защитников Отечества, напомнить ныне

живущим о том, что мы гордимся своей сопричастностью к подвигу предков.

Одно из таких мероприятий — патриотическая акция «Синий платочек»,

инициатором которой выступает Молодежный парламент при Тульской

областной Думе при поддержке облдуме и администрации областного

центра.

В этом году акция пройдет в нашем регионе в третий раз. Ее география

расширяется: к Туле присоединятся те города и населенные пункты воинской

доблести Тульской области, которым Молодежный парламент передал

символическую «Эстафету синего платочка».

Акция посвящена всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной,

и тем, кто трудился в тылу, тем, кто ждал с фронта своих отцов, мужей,

сыновей, дочерей. Песня Клавдии Шульженко «Синий платочек», под

которую исполнят танец жители области, символизирует их любовь, их

верность и безусловную веру в то, что наше дело — правое и Победа будет за нами!

Приглашаю всех туляков присоединиться к акции «Синий платочек».

Подробности можно узнать в сообществе ВКонтакте Молодежного парламента.

Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы, секретарь

регионального отделения партии «Единая Россия».