Как тулякам вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА
Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона.
Болельщики смогут вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА, который из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля перенесён из Тулы в Грозный. Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона:
- деньги за билеты, купленные в кассе за наличный расчет, вернут при предъявлении билета,
- для возврата билетов, приобретенных безналичным нужно будет предоставить билет и заполненное заявление.
- деньги за билеты, купленные онлайн, будут возвращены автоматически в течение недели.
Кассы Центрального стадиона с 28 февраля по 5 марта будут работать с 14.00 до 19.00.
Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 2 марта на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало в 14.00.
ПФК «Арсенал» приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства.
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