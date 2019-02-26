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Как тулякам вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА

Как тулякам вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА

Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона.

Болельщики смогут вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА, который из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля перенесён из Тулы в Грозный. Возврат можно оформить в кассах Центрального стадиона:

  • деньги за билеты, купленные в кассе за наличный расчет, вернут при предъявлении билета,
  • для возврата билетов, приобретенных безналичным нужно будет предоставить билет и заполненное заявление.
  • деньги за билеты, купленные онлайн, будут возвращены автоматически в течение недели.

Кассы Центрального стадиона с 28 февраля по 5 марта будут работать с 14.00 до 19.00.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 2 марта на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало в 14.00.

ПФК «Арсенал» приносит извинения болельщикам за доставленные неудобства.

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