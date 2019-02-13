Эксперты: ГОСТ позволяет укладывать литой асфальт при -10°С

О технологии ямочного ремонта в Туле Myslo узнал в Приокском экспертно-консультационном центре и у заведующего профильной кафедрой ТулГУ.

С повышением температурных значений в Туле продолжился ямочный ремонт дорог. О том, как его правильно выполнять, чтобы залатанная яма продержалась не менее года, рассказал журналистам заведующий кафедрой строительства, строительных материалов и конструкций ТулГУ Александр Трещев.

Он подчеркнул, что при соблюдении технологии гарантированный срок эксплуатации отремонтированного дорожного полотна составляет не менее года.

Александр Трещев – При минусовых температурах используется литой асфальтобетон. От традиционной смеси литой асфальтобетон отличается повышенным содержанием битума и увеличенной долей минерального порошка, – пояснил Александр Трещев. – Таким образом, содержание асфальтового вяжущего вещества возрастает до 28% и выше. Повышенное содержание асфальтового вяжущего выделяет литой асфальтобетон из других горячих аналогов такими свойствами, как водонепроницаемость слоя, высокая усталостная трещиностойкость, демпфирование колебаний, отсутствие необходимости уплотнения массы катками или трамбования при ямочном ремонте. Рабочая температура смеси перед укладкой – более 200 градусов, благодаря чему работы по его укладке можно производить при сравнительно низких температурах воздуха, до -10°С. Кроме того, высокая температура смеси обеспечивает высокую степень адгезии с нижележащими слоями. При соблюдении нормативных требований в части производства, транспортировки и укладки смеси литой асфальтобетон является одним из лучших материалов дорожного покрытия.

Качество аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна подтверждают и проводимые лабораторные исследования.

Заместитель генерального директора НП «Приокский экспертно-консультационный центр» Иван Костиков:

Иван Костиков – Как показывают результаты испытаний отобранных образцов, при неукоснительном соблюдении нормативных требований литой асфальтобетон обладает высокими показателями адгезии и трещиностойкости. Срок службы такого материала даже в некапитальном исполнении превышает один год. Такой аварийно-восстановительный ремонт – единственная возможность, не снимая дорожной «одежды», обеспечить нормативное качество дороги, чтобы автолюбители или автомобили спецслужб, например скорой помощи, могли нормально передвигаться.

Стоит отметить, что аварийно-восстановительный ремонт дорог – мера временная. С началом строительного сезона в этом году в Туле будет отремонтировано более ста участков дорог.