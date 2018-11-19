Туляки смогут пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости через МФЦ

Также заявление о пересмотре можно будет подать на портале госуслуг. При выявлении ошибок кадастровая стоимость должна быть пересчитана.

Управление Росреестра по Тульской области информирует: в соответствии с федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», основаниями для пересмотра кадастровой стоимости являются:

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости,

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

В Законе о кадастровой оценке планируется детально прописать два механизма изменения кадастровой стоимости: для исправления допущенных ошибок и для установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Также будет скорректировано и само понятие ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости. Ошибкой будет считаться несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний, а также любая описка, опечатка или ошибка, влияющая на величину кадастровой стоимости объекта.

Подавать заявления об исправлении ошибок в кадастровой стоимости владельцы недвижимости смогут через МФЦ или портал госуслуг. Рассматривать такое заявление будут десять дней.

По итогам рассмотрения заявления должно быть принято решение либо об удовлетворении заявления и пересчете кадастровой стоимости, либо об отказе в пересчете. Принятое решение может быть оспорено в суде.

При принятии решения об удовлетворении заявления и пересчете кадастровой стоимости уполномоченный орган будет обязан проверить также соседние, смежные, однотипные объекты недвижимости на предмет наличия похожей ошибки.