новости
новости
Регистрация
Туляки смогут пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости через МФЦ

Туляки смогут пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости через МФЦ

Также заявление о пересмотре можно будет подать на портале госуслуг. При выявлении ошибок кадастровая стоимость должна быть пересчитана.

Управление Росреестра по Тульской области информирует: в соответствии с федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», основаниями для пересмотра кадастровой стоимости являются:

  • недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости,
  • установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

В Законе о кадастровой оценке планируется детально прописать два механизма изменения кадастровой стоимости: для исправления допущенных ошибок и для установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Также будет скорректировано и само понятие ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости. Ошибкой будет считаться несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний, а также любая описка, опечатка или ошибка, влияющая на величину кадастровой стоимости объекта.

Подавать заявления об исправлении ошибок в кадастровой стоимости владельцы недвижимости смогут через МФЦ или портал госуслуг. Рассматривать такое заявление будут десять дней.

По итогам рассмотрения заявления должно быть принято решение либо об удовлетворении заявления и пересчете кадастровой стоимости, либо об отказе в пересчете. Принятое решение может быть оспорено в суде.

При принятии решения об удовлетворении заявления и пересчете кадастровой стоимости уполномоченный орган будет обязан проверить также соседние, смежные, однотипные объекты недвижимости на предмет наличия похожей ошибки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
оспаривание кадастровой стоимостикадастровая стоимость недвижимостиУправление Росреестра по Тульской областиМФЦпортал Госуслуг
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома в Туле останутся без света 20 ноября
Какие дома в Туле останутся без света 20 ноября
В Узловой осудят телефонного мошенника, выманившего у 8 пенсионеров 672 тысячи рублей
В Узловой осудят телефонного мошенника, выманившего у 8 пенсионеров 672 тысячи рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.