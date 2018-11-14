В Узловой пропал молодой мужчина

В Узловой пропал 30-летний мужчина. Дмитрий Владимирович Мызников 7 ноября примерно в 19.00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 176 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые, короткая стрижка.



Был одет: коричневая осенняя куртка с вставками, синие джинсы, черные зимние кожаные ботинки.



Особые приметы: шрам на шее с правой стороны.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.