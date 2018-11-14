В Узловой пропал молодой мужчина
К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Узловой пропал 30-летний мужчина. Дмитрий Владимирович Мызников 7 ноября примерно в 19.00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 176 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые, короткая стрижка.
Был одет: коричневая осенняя куртка с вставками, синие джинсы, черные зимние кожаные ботинки.
Особые приметы: шрам на шее с правой стороны.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по тел.:
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
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