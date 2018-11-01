Корреспондент Myslo Кристина Вернигорина стала победителем регионального конкурса УФССП

Фото Алексея Пирязева.

Ее материал про судебных приставов стал лучшим среди тульских интернет-СМИ.

Корреспондент газеты «Слобода» и портала Myslo Кристина Вернигорина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности УФССП России по Тульской области.

Ее статья про рейд «Должник», который провели судебные приставы и сотрудники ГИБДД в Туле, победила в номинации «Лучший материал в интернет-СМИ».

Региональные победители представят Тульскую область на Всероссийском этапе конкурса.