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Корреспондент Myslo Кристина Вернигорина стала победителем регионального конкурса УФССП
Фото Алексея Пирязева.

Корреспондент Myslo Кристина Вернигорина стала победителем регионального конкурса УФССП

Ее материал про судебных приставов стал лучшим среди тульских интернет-СМИ.

Корреспондент газеты «Слобода» и портала Myslo Кристина Вернигорина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности УФССП России по Тульской области.

Ее статья про рейд «Должник», который провели судебные приставы и сотрудники ГИБДД в Туле, победила в номинации «Лучший материал в интернет-СМИ».

Региональные победители представят Тульскую область на Всероссийском этапе конкурса.

 

сегодня, в 14:51 +27
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