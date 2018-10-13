В Туле российская молодёжка разгромила сборную Македонии: Как это было

Фото Алексея Пирязева.

Разгромив команду Македонии 5:1, наши парни вышли на второе место в группе и по-прежнему в игре за финал первенства Европы и Олимпиаду.

Сборная будущих звезд

Матчи с участием сборных на тульском стадионе – словно пособие для тех, кто хочет подтянуть свои знания в географии. В прошлом году приезжала сборная Гибралтара; оказывается, есть и такая страна. Да еще с мультяшным замком на гербе, в котором вот-вот должна появиться сказочная принцесса. В этот раз Россия соперничала с БЮР Македонией, то бишь Бывшей югославской республикой Македония. Именно под таким названием, как напоминал и официальный протокол матча, по настоянию соседей-греков, ревнующих всех к своему Македонскому, она входит в ООН.

Вообще же игры на уровне молодежных сборных для Тулы не редкость. Первый такой матч состоялся еще в 1969 году. Товарищеский, правда. Тогда советская молодежь обыграла поляков 1:0. За нашу сборную играли братья Нодия, Кахи Асатиани, Анатолий Зинченко, а у поляков была в составе будущая звезда чемпионата мира 1974 года в Германии вратарь Ян Томашевски.

13 октября 1982 года в Туле, опять же в контрольном поединке, но в присутствии 12 000 болельщиков, сражались олимпийские, по сути ­ молодежные сборные СССР и Румынии. Советская сборная, даже в отсутствии звезд первой величины, которые в тот день играли за первую сборную, выставила легендарный по нынешним временам состав – Михаил Бирюков, Сергей Гоцманов, Эдгар Гесс, Валерий Глушаков, Валерий Петраков, а самое главное – Федор Черенков, которому после матча толпа болельщиков, добивавшихся автографа, долго не давала сделать несколько метров от выхода с западной трибуны до автобуса. Матч закончился нулевой ничьей.

30 октября 1997 года состоялся и первый официальный матч обновленного тульского стадиона. Сборная России играла с Югославией. Матч проходил в мороз и на заснеженном поле, но поддержка немногочисленной мерзнущей на трибунах публики все же помогла российской сборной уйти от поражения со счета 0:2. На последних минутах Александр Колотилко мог даже принести победу, но и 2:2 по такому развитию событий оказались вполне достойным исходом. За югославов играл будущая звезда европейского футбола Матея Кежман.

Год назад, в сентябре, молодежная сборная России разгромила в Туле Гибралтар 3:0. И вот, наконец, третий в истории тульского стадиона официальный международный матч с участием молодежной сборной.

Для болельщиков как всегда были заготовлены большая предматчевая шоу-программа и бесплатные билеты, разошедшиеся полностью, на все 20 000 посадочных мест. Но коварство бесплатного билета в том, что нет никакой гарантии, что человек им воспользуется. Тем более, некоторые брали билеты впрок, с расчетом на друзей, которые то ли пойдут, то ли нет. По факту стадион заполнился чуть более, чем наполовину. Но 11 с лишним тысяч зрителей – тоже неплохо. Тем более, что, во-первых, они получили удовольствие, увидев шесть забитых мячей и теперь могут продлить удовольствие, посетив уже и матчи с участием «Арсенала». А во-вторых, создавали хорошую поддержку российской команде. Во втором тайме зрители запустили несколько кругов живой волны по стадиону, в которой активное участие приняла даже традиционно инертная западная трибуна.

В общем, во всех отношениях праздник получился.

Зелимхан Бакаев поучаствовал в трех голах из пяти

Что касается игры, то в ситуации, когда нужно было обязательно брать три очка, россияне одержали безоговорочную победу. Счет 5:1 говорит сам за себя. Наша команда по-прежнему борется за второе место в группе, которое дает право продолжить борьбу за выход в финальный турнир первенства Европы и за путевку на Олимпиаду-2020. Первую строчку уже забронировала за собой сборная Сербии. И если Тула чем-то в этой борьбе помогла, это уже здорово.

Хотя, глядя на состав российской сборной, было удивительно, что она может претендовать только на второе место. Ведь большинство игроков уже выходят в основном составе команд Премьер-лиги, имеют опыт матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов. В воротах Александр Максименко из «Спартака». В нападении армейцы Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Федор Чалов. А есть еще Илья Жигулев, Николай Рассказов, Михаил Лысов, Никита Чернов. Другое дело, что состав этот сформировался уже по ходу турнира. О существовании того же Ахметова большинство болельщиков недавно еще даже не подозревало.

«Тренерской установкой было взять мяч под контроль и загнать соперника в штрафную. Не стояла задача забить быстрый гол, тем более два мяча. Но если стоит установка загнать соперника, то очевидно, должны быть голы», – приоткрыл некоторые тайны установки на матч Зелимхан Бакаев, появления которого тульские зрители ждали с особым интересом. С этого сезона Бакаев играет за «Арсенал», и для него тульский стадион – домашний.

Землихан не подвел, поучаствовав аж в трех забитых мячах. На 14-й минуте именно после его дальнего удара неловко отбил мяч перед собой вратарь, а потом и замешкался защитник, позволив Ахметову переправить мяч в пустые уже по сути ворота. Перед самым свистком на перерыв Бакаев, получив из глубины поля пас от Федора Чалова, отличился уже сам, хорошо открывшись на линии офсайда, а потом, легко убрав с пути защиника. Поучаствовал Зелмхан и в пятом забитом мяче, отдав пас на гол Мелкадзе.

Если вспомнить, что в марте этого года именно его удар уже в компенсированное время матча в Скопье принес победу российской сборной 4:3, можно констатировать, что БЮР Македония – бакаевский клиент.

В предматчевом интервью Зелимхан Бакаев признавался, что каждый день получает огромное удовольствие от Тулы и «Арсенала». А уже после победы над Македонией рассказал, что в Туле всегда прекрасные эмоции, потому что здесь играется очень легко. «Тут не важно, устал ты или нет, ты все равно бежишь, потому что болельщики тебя заставляют бежать. Именно поэтому у команд, которые здесь выступают, всегда получается такая атакующая игра».

Все хорошо, кроме результата

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после матча поблагодарил тульских болельщиков, которые, по его словам, очень сильно помогли одержать победу. «Всегда приятно играть в такой атмосфере, приезжаем в Тулу с большим удовольствием». Он считает, что сборная в целом провела неплохой матч, теперь надо готовиться к следующей встрече, которая станет решающей. Установки много забить или поберечь силы, обеспечив итоговый исход матча, не давалось. «Была задача играть в полную силу до конца встречи».

А вот наставник молодежной сборной Македонии Добринко Илиевски, отвечая на вопрос, понравилась ли ему атмосфера на тульском стадионе, с иронией заметил: «Кроме результата все было просто потрясающе».

В тот же день сборная Австрии в параллельной встрече на выезде сыграла 0:0 с командой Сербии. У сборных России и Австрии теперь одинаковое количество очков – по 19, что дает нашим некоторое преимущество, поскольку прошлой осенью они австрийцев обыграли 1:0. Теперь, для того чтобы остаться на второй строчке, России достаточно не проиграть 16 октября в Австрии.