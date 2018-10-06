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В семи городах Тульской области могут пройти гей-парады и ЛГБТ-пикеты
Фото из соцсетей.

В семи городах Тульской области могут пройти гей-парады и ЛГБТ-пикеты

Соответствующие заявки поданы в администрации Суворова, Щекино, Киреевска, Богородицка, Донского, Венева и Ясногорска.

Российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава Московского гей-прайда Николай Алексеев подал уведомления на проведение шествий гей-парадов и ЛГБТ-пикетов в шести городах Калужской области, а вслед за этим и в семи городах Тульской области.

На своей странице в соцсети Николай Алексеев пишет:

- Суворов стал 302-м, Щекино — 303-м, Киреевск — 304-м, Богородицк — 305-м, Донской — 306-м, Венев — 307-м, а Ясногорск — 308-м городами России в 80 из 85 субъектов РФ, где поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций.

Теперь правозащитник ждет ответа от местных администраций.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:20 −11
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