На тульском предприятии в колбасу добавляли антибиотики
Организации выписан штраф на сумму 100 тысяч рублей и введен режим усиленного контроля.
Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, установлен факт нарушения требований ветеринарного законодательства ООО «Тульский пионер». Комбинат, расположенный в Тепло-Огаревском районе, производит колбасную и мясную продукцию.
В пробах мясной продукции (сардельки говяжьи, колбаса «Одесская» полукопченая) были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин, окситетрациклин).
Это является грубым нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
На основании выявленных нарушений ООО «Тульский пионер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.
Также «Тульскому пионеру» выдано предписание о приостановлении действия двух деклараций о соответствии на выработку указанной продукции. Информация направлена в Федеральную службу Росаккредитации и в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.