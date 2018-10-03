На тульском предприятии в колбасу добавляли антибиотики

Организации выписан штраф на сумму 100 тысяч рублей и введен режим усиленного контроля.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, установлен факт нарушения требований ветеринарного законодательства ООО «Тульский пионер». Комбинат, расположенный в Тепло-Огаревском районе, производит колбасную и мясную продукцию.

В пробах мясной продукции (сардельки говяжьи, колбаса «Одесская» полукопченая) были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин, окситетрациклин).

Это является грубым нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

На основании выявленных нарушений ООО «Тульский пионер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.

Также «Тульскому пионеру» выдано предписание о приостановлении действия двух деклараций о соответствии на выработку указанной продукции. Информация направлена в Федеральную службу Росаккредитации и в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.