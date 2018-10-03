новости
новости
Регистрация
На тульском предприятии в колбасу добавляли антибиотики

На тульском предприятии в колбасу добавляли антибиотики

Организации выписан штраф на сумму 100 тысяч рублей и введен режим усиленного контроля.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, установлен факт нарушения требований ветеринарного законодательства ООО «Тульский пионер». Комбинат, расположенный в Тепло-Огаревском районе, производит колбасную и мясную продукцию.

В пробах мясной продукции (сардельки говяжьи, колбаса «Одесская» полукопченая) были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин, окситетрациклин).

Это является грубым нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». 

На основании выявленных нарушений ООО «Тульский пионер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля. 

Также «Тульскому пионеру» выдано предписание о приостановлении действия двух деклараций о соответствии на выработку указанной продукции. Информация направлена в Федеральную службу Росаккредитации и в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +3
Другие статьи по темам
Событие
Управление Россельхознадзораантибиотики в колбасепищевое производствонарушение законодательства
Место
Тульская областьТепло-Огаревский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский кукольный театр отметил 80-летний юбилей
Тульский кукольный театр отметил 80-летний юбилей
Какие улицы Тулы останутся без света 4 октября
Какие улицы Тулы останутся без света 4 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.