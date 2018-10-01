«Звездный» акушер-гинеколог Марк Курцер проведёт в Туле лекцию для будущих мам

Врач встретится с тулячками в отеле SK Royal и ответит на самые важные и актуальные вопросы.

В среду, 3 октября, в Тулу приедет известный российский акушер-гинеколог, академик Марк Аркадьевич Курцер. Он проведет открытую встречу-лекцию с будущими мамами, а также парами, которые только планируют беременность. Среди пациентов Марк Курцер известен как «звездный» акушер-гинеколог. Ему доверили свои роды Ксения Собчак, Алла Пугачева, актриса Анна Хилькевич и другие знаменитости.

Вместе с Марком Аркадьевичем на семинар приедет инста-блогер, врач-педиатр Татьяна Буцкая – основатель Премии «Выбор родителей», инициатор «Марафона по роддомам», автор книги «#Беременность. Короткометражка длиной в 9 месяцев».

Марк Курцер ответит на самые актуальные и волнующие вопросы современных мам:

Токсикоз, анемия и диабет во время беременности – что с этим делать?

Техника ведения беременности при резус-конфликте.

Особенности «поздней» беременности.

Естественные роды после кесарева сечения.

Как проходят роды после ЭКО – особенности, есть ли они?

Естественные и медикаментозные способы обезболивания родов.

Встреча пройдет в отеле SK Royal (ул. Советская, 29), зал «Ярославль», начало – в 17.00. Обязательна предварительная регистрация на сайте или по телефону: 25-77-25.

Организатор мероприятия клиника «Мать и Дитя - Тула» при поддержке правительства Тульской области. Больше узнать больше о мероприятии можно здесь.

справка myslo

Марк Аркадьевич Курцер, российский врач акушер-гинеколог, академик Российской Академии Наук, профессор, создатель сети клиник «Мать и дитя», заведующий кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. В течение 18 лет возглавлял федеральный Центр планирования семьи и репродукции человека.

Марк Аркадьевич Курцер – инициатор внедрения в практику инновационных медицинских технологий, в частности, фетоскопических и открытых внутриутробных операциях на плоде. В 2016 году Марку Аркадьевичу Курцеру и коллективу врачей была присуждена Всероссийская премия в области перинатальной медицины «Первые лица» за первую в России успешную открытую операцию на плоде при пороке Spina bifida (расщепление позвоночника).