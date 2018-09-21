Жители села в Тульской области поставили стену посреди дороги

Судя по всему, это сооружение – радикальный способ защиты жилой территории от сквозного проезда.

Читатели прислали в редакцию Myslo оригинальный снимок. В селе Велье-Никольское Чернского района посреди одной из улиц стоит бетонная стена почти метровой высоты.

Назначение этого «арт-объекта не уточняется. Вероятно, таким необычным образом местные жители пытаются ограничить сквозной проезд транспорта через жилую зону, обезопасив себя и своих соседей. Получается, что стена – сельский ответ привычным для жителей городских многоэтажек бетонным полусферам.

Напомним, согласно части 1 статьи 12.28 КоАП РФ, нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.