новости
новости
Регистрация
Жители села в Тульской области поставили стену посреди дороги

Жители села в Тульской области поставили стену посреди дороги

Судя по всему, это сооружение – радикальный способ защиты жилой территории от сквозного проезда.

Читатели прислали в редакцию Myslo оригинальный снимок. В селе Велье-Никольское Чернского района посреди одной из улиц стоит бетонная стена почти метровой высоты.

Назначение этого «арт-объекта не уточняется. Вероятно, таким необычным образом местные жители пытаются ограничить сквозной проезд транспорта через жилую зону, обезопасив себя и своих соседей. Получается, что стена – сельский ответ привычным для жителей городских многоэтажек бетонным полусферам.

Напомним, согласно части 1 статьи 12.28 КоАП РФ, нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +2
Другие статьи по темам
Событие
стена на дорогенеобычное фотодвижение в жилых зонахсквозной проезднарушение ПДД
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд на месяц закрыл ефремовское кафе за нарушение санитарных норм
Суд на месяц закрыл ефремовское кафе за нарушение санитарных норм
На улице Советской в Туле эвакуировали здание областного УГИБДД: фоторепортаж
На улице Советской в Туле эвакуировали здание областного УГИБДД: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.