«Арсенал» – «Ростов»: опять судьи виноваты?

Фото ПФК «Арсенал».

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1 (0:0). Гол: Ионов (65, с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 75), Денисов, Беляев, Альварес, Ткачёв, Горбатенко, Чаушич, Берхамов (Кангва, 72), Бакаев (Лесовой, 72), Джорджевич.

Предупреждены: Зуев, Гацкан.

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

24 августа. Тула. Центральный стадион.

После игры с «Ростовом» опять заговорили о внедрении на российских стадионах системы видеоповторов VAR. Будь у Кирилла Левникова еще раз посмотреть весь эпизод спокойно, он бы принял другое решение. Штука с видеоповтором, может, и правильная, но если она с таким упорством не внедряется, значит, есть тому причины. И она, эта причина, единственная и очевидная – деньги.

В прошлом году Мутко как-то высказался, что за аренду этой системы ее разработчик попросил сто миллионов долларов в год.

Сравнимо с деньгами, которые российские клубы получат за право трансляции матчей всего чемпионата на телевидении. И это, повторимся, не за внедрение, а за аренду. Сомнительно, что кто-то сейчас согласится на подобные траты. Тогда стоит ли вообще затрагивать в комментариях эту тему? Ну есть система VAR. Луна тоже есть. Однако космические корабли даже супердержав не бороздят просторы в ее направлении. При всей перспективности исследований – накладно.

Разговоры о VAR, наверное, были бы уместны, если на общем собрании клубы вдруг договорились бы в рамках системы импортозамещения хотя бы попробовать найти отечественного производителя. Страна, которая производит супероружие, уж наверное способна придумать какой-то свой, более дешевый аналог. В Туле, например, производят системы слежения, которые на много километров вперед даже в абсолютной темноте видят движущийся предмет. Уж, наверное, и как определять посредством видеоповторов было нарушение или нет, тоже придумают. Тем более, что и эта система, как мы видели на чемпионате мира, не истина в последней инстанции. Споры все равно остаются. В конце концов, пока нет богатой шубы можно как-то перебиваться другими средствами – разрешить, например, судьям хотя бы смотреть телеповторы из трансляции. На них тоже иногда можно кое-что разглядеть. Как минимум – играл рукой Григалава в матче с ЦСКА или нет. У нас ведь все споры среди болельщиков и специалистов разгораются после того, что все увидели по телевизору. Ну так и надо дать судьям либо возможность подстроиться под телевизионную картинку, либо раз и навсегда допустить, что человеческий глаз обманчив, и одна и та же ситуация с разных точек поля может выглядеть совсем по другому.

А вообще футбол – штука в среднем справедливая.

Если где-то убыло, потом обязательно прибудет. Просто судейские ляпы в сторону победителей как-то не принято обсуждать. Опять же любые проблемы можно оборачивать с свою пользу командным вдохновением, как это продемонстрировал «Арсенал» в игре с «Ахматом» или «Зенит» в противостоянии с минским «Динамо». Конечно, обидно, что судьбу скучного с зрительской точки зрения матча решил пенальти, которого могло и не быть – определи перед этим Кирилл Левников положение вне игры. Да и сам пенальти – скорее несчастный случай. Поскользнулся игрок, и уже в падении мяч прилетел ему в руку. Бывает. Но таким образом «Ростов» создал единственный за весь матч опасный момент у ворот «Арсенала». Больше-то, кроме навесов парашютиком с угловой отметки на ближнюю штангу, команда Валерия Карпина ничего и не придумала. Ну да, соперник в данном случае пытался использовать свое преимущество в росте, но оказалось, что лишние сантиметры в футболе не всегда имеют значение. Тут можно согласиться с Олегом Кононовым: со стороны, может, это и выглядело опасно, но все эти эпизоды, хоть и с небольшой суетой, оборона «Арсенала» выигрывала. Перенесем внимание на другое.

Пенальти не вытекал из логики игры, но он состоялся и соперник забил.

Но больше ростовчане у ворот тульской команды ничего не создали. Обидно быть разгромленным ЦСКА в Москве. Но до удаления оборона «Арсенала» опять же держалась, пропустив лишь один разящий укол из стартового натиска. Обидно проиграть «Зениту» после неловкого вроде бы действия вратаря, но даже у супергрозного питерского клуба в том матче, за исключением еще одного эпизода в концовке, когда спас Левашов, тоже ничего не получилось. То есть при всей продекларированной ставке на атакующий футбол, команда все равно строится по классической схеме – сначала наладить игру в обороне.

Идеально отбиваться никто не может – пропускают все. Но то, что, пытаясь организовывать атакующие действия на чужие ворота, «Арсенал» мало что позволяет сопернику у своих – это факт. Который, конечно же, не так сияет, видя, что в десяти проведенных таймах (пять матчей по два) «Арсенал» забивал лишь в одном. И то скорее на эмоциях и на некоторой успокоенности соперника.

Атакующая команда Олега Кононова пробуксовывает именно в атаке. Опять же с видимой точки айсберга все вроде бы благополучно – тренер хвалит футболистов за то, что те работают с азартом и с интересом воспринимают построение новой игры. Пока не хватает точности передач в завершающей фазе. Добавим – может еще и потому не хватает, что адресатов этих передач находить трудно.

«Ростов» в игре с «Арсеналом» перекрывал все возможные адреса для дальнейшего развития атаки, и атака хозяев то и дело захлебывалась либо после перепасов на фланге либо при попытке пойти в обводку сразу нескольких соперников. Такая манера игры требует большего взаимопонимания и сыгранности. Времени на отработку подобной слетанности не было. А очки нужно набирать уже сейчас. В итоге «Арсенал» в атаке все больше сбивался на старый проверенный навал с закидыванием мяча в чужую штрафную. И он в какой-то момент едва не привел к успеху – Комбаров после розыгрыша углового оказался один на дальней штанге, но мяч от его головы пролетел мимо ворот. Выход на поле Лесового и потерявшегося в новом сезоне Кангвы несколько освежил игру, но существенной пользы не принес – «Ростов» продолжал играть в свой футбол, строго обороняя добытое преимущество. Никаких неожиданных ходов даже в обновленном виде атака «Арсенала» сопернику не создала.

Болельщики сейчас замерли – успеет ли «Арсенал» до конца трансферного окна взять еще одного нападающего.

Хотя в матче с «Ростовом» игровые проблемы хозяев виделись скорее не в отсутствии еще одного форварда, а в отсутствии лидера, которым, собственно, может быть игрок любого амплуа. Ведь в чем, собственно, «Арсенал» нынешний существенно проигрывает «Арсеналу» весеннему? Ответ очевиден: отсутствием Дзюбы. Который бился за мяч на каждом участке поля, тащил за собой в атаку партнеров, и, в конце концов, его такой эмоциональной заряженностью вытаскивались самые безнадежные матчи – с тем же «Ростовом» или «Зенитом». То есть был лидером на поле. Вот такого лидера сейчас «Арсеналу» и не хватает. Не форварда, хотя нападающих мало никогда не бывает, не защитника, а системообразующего игрока, способного сплотить команду и управлять игрой. При всем при том, что результат пока не впечатляет, ничего страшного не происходит.

Летний «Арсенал» прошлого года сыграл примерно на том же уровне, а закончил сезон претендентом на еврокубки. То, что команда выкладывается полностью в каждой игре – тоже неоспоримо. Свиста с трибун в ее адрес не слышно. Наоборот, зрители гонят команду вперед до самого финального свистка, верят в нее. Опытный тренер, наверное, и сам хорошо видит все проблемы. Но впереди после игры с «Енисеем» двухнедельная пауза на игры сборных, которая наверняка поможет внести коррективы.