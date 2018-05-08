9 Мая в Туле: полная афиша мероприятий

Фото из архива Myslo.

В областной столице пройдут митинги, шествия, выставки, концерты и, конечно, праздничный фейерверк.

9 мая

9.00 Возложение цветов и гирлянд на площади Победы. 0+. Вход свободный

10.00-19.00 Выставка современной военной техники. Площадь Победы. 0+. Вход свободный

10.00 Военный парад, включая историческую (театрализованную) часть. Площадь им. В.И. Ленина . 0+. Вход свободный

10.00 Начало построения колонны «Бессмертного полка». Ул. Менделеевская. 0+. Вход свободный

10.45 Общегородское шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включающее колонну акции «Бессмертный полк». Ул. Менделеевская — пл. Ленина — пр. Ленина — сквер у памятника Л. Н. Толстому — пл. Искусств — ЦПКиО им. П. П. Белоусова . 0+. Вход свободный

16.30 Праздничная программа «Баллада о солдате». Тульская филармония.

18.00 Концерт Губернаторского духового оркестра. Дом дворянского собрания (внутренний двор). 0+. Вход свободный

18.55 — 19.00 Общероссийская Минута Молчания.

19.00 Концертная программа творческих коллективов и исполнителей. Концерт Сергея Волчкова. Площадь им. В.И. Ленина. 0+. Вход свободный

19:00 Концерт «Песни Победы». Дом дворянского собрания (Колонный зал). 0+. Вход свободный

20:30 Концерт «Народные песни военных лет». Фольклорный ансамбль «Услада». Дом дворянского собрания (Камерный зал). 0+. Вход свободный

Центральный парк им. П.П. Белоусова

12.00−17.00 Работа интерактивных площадок:

«Передовая», «Тыл», «Сборка/разборка оружия», «Метание гранаты», «Стрелковый тир», «Полевой бинокль», «Мастер-класс по флажковой азбуке», «Надевание противогазов», «Полоса препятствий», «Интерактивно-кулинарная фотозона», «Письмо деду». 0+. Вход свободный

12.00−16.00 Выставка ретро автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны. 0+. Вход свободный

12.00−17.00 Танцевальная площадка с музыкой военных лет под аккомпанемент Губернаторского духового оркестра. 0+. Вход свободный

11.00−12.00 Концертная программа с участием профессиональных коллективов Тульской области – Большой круг . 0+. Вход свободный

12.00 Митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 0+. Вход свободный

12.00 Выставка фотографий «Мгновения военных дней». Комната истории. 0+. Вход свободный

12.00−16.00 Музыкально — развлекательная программа «Как хорошо на свете без войны. Фотовыставка «Давайте вспомним про войну». Детский городок. 0+. Вход свободный

12.20−15.00 Концертная программа с участием профессиональных коллективов Тульской области. 0+. Вход свободный

13.00−19.00 Концертная программа «Самый счастливый май». Эстрада. Ярмарка тульских мастеров. Фонтанная площадь. Фотозона «Цветы победителям». 0+. Вход свободный

13.00−14.00 Мастер- класс «Школа защитника Родины». 0+. Вход свободный

13.00−15.00 Полевая кухня. 0+. Вход свободный

14.00 Музыкальная программа «Сквозь время» песни военных и послевоенных лет. Ротонда. 0+. Вход свободный

15.00 Авиашоу с участием пилотажной группы – Небо над Центральным парком культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. 0+. Вход свободный

Комсомольский парк культуры и отдыха

13.00−18.00 Концертная программа «Песня тоже воевала». Эстрада. 0+. Вход свободный

Ярмарка тульских мастеров, фотозона «Цветы победителям». Центральная площадь. 0+. Вход свободный

Пролетарский парк культуры и отдыха

13.00−18.00 Концертная программа «Как хорошо на свете без войны». Эстрада. 0+. Вход свободный

Ярмарка тульских мастеров, фотозона «Цветы победителям», мастер-класс по созданию цветов из шаров. Центральная аллея. 0+. Вход свободный

Музей оружия

Тульский государственный музей оружия: ул. Октябрьская, 2

10.00−12.00 Телевизионная трансляция Парада Победы. Конференц-залы музея, Зал Славы российского оружия. 0+. Вход свободный

10.00−20.00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

10.00−21.00 Костюмированные тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». 0+. Вход свободный

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства. Зал Славы российского оружия. 0+. Вход свободный

12.00−20.00 «И всё о той весне…». Демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне и героической обороне Тулы. Конференц-залы музея, Зал Славы российского оружия. 0+. Вход свободный

13.00−16.00 «Курс молодого бойца». Интерактивная военно-патриотическая программа с военным реквизитом. Территория музея. 0+. Вход свободный

13.00−19.00 «Форпост». Интерактивная площадка и фототочки. 0+. Вход свободный

14.00−16.00 «Великие сражения России». Костюмированная интерактивная историческая программа с боевыми реликвиями, найденными на местах сражений. Зал Славы российского оружия. 0+. Вход свободный

14.00−19.30 «Солдатский привал». Чай и пирожки с пылу с жару Территория музея. 0+. Вход свободный

16.30−17.30 Праздничная концертная программа Оркестра русских народных инструментов «Тульские Узоры». 0+. Вход свободный

17.00−19.00 «Под Знаменем Победы!» Праздничный фото-флешмоб. 0+. Вход свободный

17.00−19.00 «На стоянке полевой прием пищи фронтовой». 0+. Вход свободный

17.30−18.30 «Ликующий май!». Праздничная концертная программа. 0+. Вход свободный

18.30−19.30 Клуб боевых друзей музея. 0+. Вход свободный

18.30−19.30 «Они сражались за Родину». Театрализованная программа военно-исторического театра «Несокрушимые» музея оружия. 0+. Вход свободный

21.50−22.00 Праздничное светомузыкальное представление. 0+. Вход свободный

Праздничный салют, фейерверки

22.00 Праздничный салют. Ул. Галкина, рядом с бывшим ТЦ «Лакмин». 0+. Вход свободный

22.15 Фейерверк. Площадь им. В. И. Ленина. 0+. Вход свободный

22.15 Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу на реке Упе между Зареченским и Пролетарским мостом. 0+. Вход свободный