На проспекте Ленина произошло массовое ДТП с участием пяти машин

Фото Юлии Королёвой

По предварительным данным, никто не пострадал.

На проспекте Ленина, рядом с гимназией № 20 произошла серьёзная авария с участием пяти автомобилей.

По предварительной информации, две встречные машины столкнулись, а одну из них отбросило на припаркованные рядом автомобили.

На месте ДТП образовалась серьёзная пробка, присутствуют сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Сведений о пострадавших пока не поступало, все подробности аварии уточняются.