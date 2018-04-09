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После жалобы туляка на стройке бизнес-инкубатора поставили пункт мойки колес
Фото пресс-службы администрации Тулы.

После жалобы туляка на стройке бизнес-инкубатора поставили пункт мойки колес

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пользователь портала Myslo a-t-o-s написал в «Народном журналисте» жалобу на грязь, которую развозят машины со стройки бизнес-инкубатора, расположенного в Пролетарском районе Тулы.

- Сообщение для Сергея Викторовича Шестакова. У Вас в районе, на расстоянии 135 метров от двери администрации Пролетарского района, ведётся стройка бизнес-инкубатора. Это хорошо.

Стройплощадка не оборудована постами мойки колёс — это плохо. И это нарушение действующего законодательства.

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Прошу срочно принять меры по организации постов мойки колёс на строительстве бизнес-инкубатора. Обещаю, что не буду обращаться в прокуратуру и в ГИБДД, поэтому звонить мне не надо. Я понимаю, что Вы человек серьёзный, слова у Вас не расходятся с делом, поэтому просто прошу срочно устранить причину образования грязи в Пролетарском районе, — писал наш читатель.

После жалобы нашего портальца на указанной стройке оборудовали пункт мойки колес. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 +7
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