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Туляки могут освоить профессию экскурсовода

Туляки могут освоить профессию экскурсовода

Объявлен набор на курсы повышения квалификации для специалистов в сфере туризма.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в регионе запущен проект «Новые знания – новые возможности», в рамках которого для специалистов сферы туриндустрии региона пройдет обучение и повышение квалификаций.

Работа организована комитетом Тульской области по развитию туризма. За счет средств федерального бюджета планируется обучить более 200 специалистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства. Программа «Туробразование» предусматривает обучение по 17 программам, которые ориентированы на отельеров, рестораторов, экскурсоводов, маркетологов, турагентов и туроператоров, музейных работников, сотрудников туристско-информационных центров.

Обучение можно пройти в очной или дистанционной форме. Дистанционное обучение пройдет на специализированном сайте в два этапа: с 1 по 30 апреля и с 15 сентября по 15 октября. В очном формате обучение будет проходить в Государственном университете управления и на региональных образовательных площадках.

Всем слушателям будет выдано удостоверение установленного образца и сертификат Федерального агентства по туризму.

Заявки на повышение квалификации принимаются комитетом Тульской области по развитию туризма до 24 марта включительно по электронной почте. Справки по телефонам: 24-98-60 и 8(910)076-90-09.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:18 +1
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