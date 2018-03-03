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В Ясной Поляне прошла лыжная гонка

В Ясной Поляне прошла лыжная гонка

3 марта в традиционной «Яснополянской лыжне» приняли участие около 300 жителей области.

Несмотря на погоду, третий день весны гости Ясной Поляны встретили на лыжах.

На импровизированной сцене участникам и болельщикам помогали согреться тульские музыкальные исполнители, также весь день на территории музея-усадьбы работала полевая кухня.

Перед стартом соревнований выступили организаторы «Яснополянской лыжни»: Владимир и Екатерина Толстые, Олег Федосов, Гриценко Владимир, директор музея-заповедника «Куликово поле».

Самыми юными участниками лыжни стали девочки и мальчики младше 6 лет (в сопровождении взрослых), которые смело во все стороны размахивали лыжными палками и проворно двигали ногами на дистанции в 500 метров. На соревнования большим составом приехал клуб «Беговел Тула» со своими изюминками: все малыши-участники были в ярко-оранжевых шапках с заячьими ушами и самому младшему спортсмену — всего 1,5 года.

Участников старше 7 лет ждала дистанция посерьезней — 6 км.

А вот за суперприз поборолись все желающие старше 18 лет. Им подготовили самые длинные трассы: женщины — 18 км, мужчины — 30 км.

Маршрут проходил через Пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, также участники проезжали мимо Дома Толстого.

Всего в соревнованиях приняли участие около 300 желающих.

Участники соревнований поделились с Myslo своими впечатлениями.

Виталий Селищев:

-На «Яснополянской лыжне» я впервые. Хорошая организация, ощущения положительные: свежий воздух, Ясная поляна, энергетика то, что это родина Льва Толстого. Тем более радует, что это мероприятие условно агитирует на спорт и здоровый образ жизни.

Юля и Егор Минаковы:

- Мы участвуем уже второй год. Егору очень нравится, он еще особо не понимает, в чем суть, но все равно ходит с удовольствием. А если отметить плюсы такого мероприятия, то это, конечно, свежий воздух, спорт и общение.

Арина Степанова:

- Я участвую 3-ий раз. Вообще, меня папа заставил (смеется), он меня и поставил на лыжи в 3 года. Сегодня надо бежать 6 км, я на 2х км уже умираю, поэтому волнуюсь, еще и холодно. Но я все равно готова.

Татьяна Хромова, старший тренер клуба «Беговел Тула»:

- Сегодня я участник соревнований и сопровождающая своих маленьких подопечных. Мы участвуем каждый год, начиная с самой первой «лыжни». Очень нам нравится, дети всегда в восторге. Родители вспоминают с теплотой эти соревнования, потому что они домашние, уютные, нет суеты, как обычно бывает. Тем более здесь есть возможность поучаствовать малышам, конечно, перед этим мы их тренируем и готовим. Самому младшему участнику сегодняшних соревнований 1,5 года.

Нужно отдать должное организаторам «лыжни», ведь мероприятие прошло даже больше как семейный праздник, а не спортивные соревнования. Нам удалось выловить в этой суете организаторов и узнать его мнение о сегодняшнем дне.

Олег Леушев, главный судья:

- «Яснополянская лыжня» проходит уже 4-ый год. Когда-то мы мечтали с Владимиром Ильичом Толстым провести такое мероприятие, но у нас ничего не получилось. А вот с Екатериной Александровной Толстой получилось, больше сошлись с ней (смеется). В декабре 2017 года боялись, что снега не будет к «лыжне», и стоял вопрос: получится или не получится провести. Но к марту все-таки снега стало побольше.

Мы создали такие соревнования, в которых могут участвовать не только профессионалы и любители, но и маленькие дети, им же тоже хочется. Понимаете, для всех делают, для них не делают, а ведь надо с ними больше заниматься. С каждым годом детей становится все больше и больше, потому что мы делаем так, чтобы соревнования были для всех. К сожалению, в этом году меньше участников, ведь не каждый поедет в -15 на лыжах.

На финише каждый маленький спортсмен получил медали и сладкие призы. Спортсмены, занявшие призовые места во взрослой категории тоже получили свои заслуженные награды.

Текст Марии Аверкиной.

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Яснополянская лыжня 2018, Фото: 38
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 39
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Яснополянская лыжня 2018, Фото: 43
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 44
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 45
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 46
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 47
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 48
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 49
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 50
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 51
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 52
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 53
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 54
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 55
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 56
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 57
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 58
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 59
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 60
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 61
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 62
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 63
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 64
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 65
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 66
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 67
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 68
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 69
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 70
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 71
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 72
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 73
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 74
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 75
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 76
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 77
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 78
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 79
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 80
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 81
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 82
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 83
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 84
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 85
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 86
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 87
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 88
Яснополянская лыжня 2018, Фото: 89
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