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Благотворительный фонд «Достояние»: Спешите делать добрые дела!
Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Благотворительный фонд «Достояние»: Спешите делать добрые дела!

Главными направлениями фонда станут развитие спорта, поддержка детей из детских домов и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В январе 2018 года в Туле открылся благотворительный фонд «Достояние». Все средства, собранные фондом, будут направлены на благотворительность по трем направлениям.

Первое — это поддержка юных спортсменов. Учредители «Достояния» хотят, чтобы каждый маленький житель нашего города поверил в себя и в его жизни появилась цель. И самое действенное средство для этого — спорт.

Дмитрий Фуртичев, председатель правления благотворительного фонда «Достояние»:

Дмитрий Фуртичев

- Наш фонд направлен, в том числе, и на возрождение лучших традиций Тульского спорта, преемственность опыта лучших спортсменов, прославивших наш регион. Меняется время, меняются поколения, а жизненные примеры великих спортсменов должны стать маяками для подрастающего поколения.

Уже в текущем году благотворительный фонд планирует открыть в Туле новый спортзал с современным оборудованием и профессиональным тренерским составом. Мотивировать начинающих спортсменов станут чемпионы России, Европы и мира по различным дисциплинам и обладатели высоких спортивных званий. Как отмечают в руководстве Фонда, главное — это создать возможность для детей проявить себя и поддерживать будущих чемпионов на каждом этапе их взросления.

Первым шагом в этом направлении стала необычная тренировка в поселке Ильинский. Небольшой спортзал стал центром притяжения многих жителей поселка и областной столицы. Здесь дети и подростки постигают азы кикбоксинга, бокса и ряда других спортивных дисциплин.

21 февраля в роли тренера выступил трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Евгений Поскотин.

Он поделился с ребятами историей своего успеха:

Евгений Поскотин

- Я и сам вырос в небольшом городе. Когда я пришел в спорт, я сомневался, смогу ли добиться хотя бы чего-нибудь. После каждого поражения я был готов опустить руки и навсегда уйти из спорта. Но я считаю себя очень счастливым человеком. У меня был прекрасный тренер. Каждый раз, когда я хотел сдаться, он говорил мне, что неудача — это повод собраться и добиться еще больших высот. И вот результат — я четырехкратных чемпион России и трехкратный чемпион мира! А еще я сам тренирую молодых спортсменов. За 12 лет моей тренерской работы я воспитал чемпионов мира среди профессионалов.

Алексей Моторин, президент Федерации грепплинга Тульской области:

Алексей Моторин

- Год от года спорт становится все более популярным. Мы переехали из зала в Туле в поселок Ильинка в августе 2017 года. Тогда в клубе занимались лишь 5 человек, сейчас же количество воспитанников возросло до 44! Нашему самому юному спортсмену всего 6 лет. В Туле очень богатая история побед в кикбоксинге: тульская команда выигрывала самые серьезные чемпионаты по всей России. Такие тренировки как сегодня очень важны для ребят — они понимают, что в этом мире нет ничего невозможного, начинают верить в себя, в свои силы. С такой поддержкой мы уверены, что растим будущих чемпионов!

Еще одним направлением деятельности благотворительного фонда «Достояния» станет работа с детьми из детских домов.

- Вместе с нашими друзьями — мотоклубом «Волки» — мы будем устраивать благотворительные акции для детей и подростков.Также мы планируем привлекать к работе с детьми известных спортсменов. Возможно, даже попробуем создать небольшой спортивный зал. Пока это мечты, но вместе мы обязательно к этому придем! - пояснил Дмитрий Фуртичев.

Третье направление — это поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, страдающих нарко- и алкозависимостью. Помогать преодолевать трудности будет штатный психолог, поддерживать духовно — представители Тульской Епархии.

- Мы будем стараться помочь обратившимся к нам людям обрести смысл и цель в жизни. Мы уверены, что, объединив усилия, мы изменим мир к лучшему, - подытожил Фуртичев.

 

Благотворительный фонд «Достояние»:

Тула, ул. Гоголевская, 86А, оф. 1, телефон: 89539569981.

Реквизиты Фонда:

Банк получателя Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк

«БИК» Банка получателя 047003608

«Сч. №" Банка получателя 30101810300000000608

«Сч. №" получателя 40703810866000000614

«Получатель» Благотворительный фонд «Достояние»

«ИНН/КИО получателя» 7106081299

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Автор: Юлия Гришина , сегодня, в 09:28
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