В Тульской области сотрудниками ФСБ задержана группа наркоторговцев

Сотрудниками УФСБ России по Тульской области пресечена преступная деятельность ранее судимых Р. А. Смагина и А. С. Сущенко, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний Тульской области. Они причастны к незаконному сбыту наркотиков.

В прошлом году, 19 сентября, Узловской городской суд признал мужчин виновными в крупном сбыте наркотических веществ. Один из них получил 13,5 лет колонии особого режима, второй – девять лет и три месяца строгого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии Тульского областного суда ранее вынесенный приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.