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Администрация Тулы: Частные светофоры запрещены федеральным законом

Администрация Тулы: Частные светофоры запрещены федеральным законом

За исключением тех, что установлены на свои средства по согласованию с властями при условии передачи на баланс города.

Администрация Тулы оперативно ответила на запрос Myslo по поводу законности частного светофорного объекта на Новомосковском шоссе.

Данный светофорный объект установлен АО «Спецавтохозяйство», но передан на баланс города Тулы не был. В настоящее время выполняются процедуры по передаче его на баланс города Тулы.

После принятия данного светофорного объекта на баланс будет подобран оптимальный режим работы, учитывающий интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также необходимость выпуска спец техники с территории АО «Спецавтохозяйство».

Вообще частных светофорных объектов в Туле, не переданных на баланс города, три. И все они расположены на Новомосковском шоссе: в районе домов №10, 54 и 58.

Данные светофорные объекты были установлены на указанных участках в связи с расположением на них крупных транспортных предприятий.

Эти светофоры город также возьмет на свой баланс, как заверили в администрации Тулы, в самое ближайшее время.

А если собственники откажутся передавать объекты городу, светофоры демонтируют.

И после этого рассмотрят вопрос установки на данных участках светофорных объектов в соответствии с действующим законодательством, а также требованиями ГОСТ Р 52289−2004.

Подробнее о проблеме Myslo писал здесь.

это что, любой так может светофор поставить?

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ и Федеральному закону от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

светофорные объекты как технические средства организации дорожного движения не могут находиться в частной собственности.

Однако при условии разработки специального проекта светофорного объекта, получения согласования от администрации города Тулы, а также необходимости установки светофорного объекта согласно требованиям ГОСТ Р 52289−2004, коммерческие организации могут устанавливать светофорные объекты на территории города Тулы за счет собственных средств при условии дальнейшей передачи светофорных объектов на баланс муниципального образования город Тула.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:50 +5
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