новости
новости
Регистрация
Миодраг Божович: Игра в Хабаровске получилась тяжелой

Миодраг Божович: Игра в Хабаровске получилась тяжелой

Главный тренер «Арсенала» дал мини-интервью после встречи с «СКА-Хабаровск».

Главный тренер ПФК «Арсенал» Миодраг Божович подвел итоги игры команды на выезде в Хабаровске с местным клубом «СКА»:

- Игра получилось тяжёлой! Мы играли на поле, на котором не привыкли играть! Главное сегодня — это очки. Дорогого стоит победа в Хабаровске. Я очень доволен игрой и результатом! РЕБЯТА — МОЛОДЦЫ!

Про замены и стартовый состав:

- Джорджевич остался в запасе из-за перебора легионеров. Лука — игрок основного состава. Сегодня он вышел на поле и сделал свою работу. Его работа — забивать голы.

О травмах:

- В команде есть травмированные. Сегодня повреждения получили Чаушич и Григалава. Надеемся, что пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу. Сейчас у игроков 4 дня отдыха. Травмированные игроки восстановятся к следующему туру!

сегодня, в 13:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
СКА-Хабаровск - Арсенал
Люди
Миодраг БожовичЛука Джорджевич
Прочее
ПФК АрсеналХабаровск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Канониры добились победы в Хабаровске: «СКА-Хабаровск» - «Арсенал» 1:2
Канониры добились победы в Хабаровске: «СКА-Хабаровск» - «Арсенал» 1:2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.