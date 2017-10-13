«Весеннее обострение» пришло в осеннюю Тулу

В журналистской среде больше известная под фамилией Гарбузова, автор много лет пишет в тульской прессе о проблемах и достижениях областного здравоохранения. Отчасти поэтому, наверное, название книги имеет несколько «медицинский» оттенок — «Весеннее обострение»…

Берусь утверждать, что сборник Екатерины Картавцевой (Гарбузовой) — явление того порядка, которое в 60-е годы, например, сразу сделало бы автору имя: книга щедро несет в себе ту трудно определимую словами эманацию, которую душой безошибочно распознаешь как поэзию — в чистом виде. Для тех, кто успел соскучиться по полновесному поэтическому слову, знакомство с «Весенним обострением» может стать настоящим праздником.

…Эти лужи действительно так глубоки?

В них качается вешний рассвет…

И летят лепестки, и летят лепестки

Словно бабочки — прямо на свет.

И простая лягушка совсем занеслась,

Розовея на девичьем утре,

Будто выйдет на сушу, потянется всласть,

Шкурку сбросит и носик припудрит…

Нашему современнику вообще сложно иметь дело с поэзией. Ведь для того чтобы писать стихи, и даже для того, чтоб их просто читать, нужно, как минимум, не суетиться. А когда это у нас последний раз получалось?

Недаром лирическая героиня «Весеннего обострения» выбирается из каменных колодцев большого города и уезжает в собирательную дачную деревню Сычево, где жизнь все еще предметна, подробна. 160 стихотворений, две поэмы, несколько постоянных, переходящих из текста в текст, героев — мозаичная картина современной русской провинции со всем спектром надежд и огорчений. И красной нитью — ностальгия по уходящей натуре.

Журавль

Все, что больше не имеет веса

(Временем отвергнуто крутым!),

Растворится, как в земле железо,

Разлетится, как прогорклый дым.

Да, скрипят у журавля суставы,

Тяжело ему тащить бадью…

А попробуй-ка в юдоли ржавой

Постоять у бездны на краю.

Позаглядывай в сырую темень,

Зноем иссушающим палим…

Повертись на каланче меж всеми

Да покланяйся — то нам, то им…

И поймешь: тебе же посчастливится,

Если кто-то пустит на дрова…

Уходящая натура не противится.

И качает — воду, не права.

…У каждого времени свои приоритеты, но поэзия сопровождала человека всю историю его существования: псалмы Давида суть не что иное, как стихи. Думаю, что сегодняшние попытки обходиться без поэтического слова несостоятельны, ведь стихи питают в человеке человеческое. Мы все равно к ним вернемся, главное, чтобы традиция не прервалась, не перевелись талантливые авторы. А, судя по только что вышедшей в Туле книге, это нам пока не грозит.

Связаться с автором можно через социальную сеть «ВКонтакте»; все стихи из сборника «Весеннее обострение» уже есть в сети в открытом доступе.