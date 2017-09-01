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1 сентября в Туле в снимках инстаграм

1 сентября в Туле в снимках инстаграм

Myslo собрал снимки, которыми делятся туляки в инстаграме в День знаний.

В этот замечательный, самый школьный день в году, у фотографий в соцсетях появляется свой особенный оттенок!

Это цвет сентябрьского уже неба, ароматных букетов роз, гербер и первых осенних цветов из своего сада. Это белые рубашки и бантики, наглаженные пиджаки и платьица. Это сочный еще загар вернувшихся в последний момент с моря ребятишек, яркие веснушки и воздушные шарики, которые улетают в небо так быстро, как улетело от нас это лето...

На первых сентябрьских фото – счастливые и немножко взволнованные первоклашки: они такие уже важные, и ранцы у них новенькие. И такие они маленькие, и уже такие большие одновременно!

Пересматривая летние снимки своих детей, никогда не заметишь этой разницы, как на фотографиях со школьной линейки. Они выросли и изменились буквально за ночь! Что ж за день такой, 1 сентября? Волшебство!

 

 

Мои любимые!?????? Всех с #1сентября

Публикация от Ksenia?? (@ksenia_kiseleva05)

 

5 класс! Ура! Поздравляю всех с Днём знаний и началом учебного года! ??????????????

Публикация от Елена Бабичева (@elena_26.09)

 

5 класс??????

Публикация от Zaira05(71) (@zaira05.71)

 

Все вышли удачно ??

Публикация от Екатерина, 17. Тула???? (@katrin_samoilenko)

 

Моя первоклашка !????

Публикация от Maria Chumakova (@maria_chumakova)

 

Вперёд в новый учебный год ????#1сентября#тула#деньзнаний#школа25тула

Публикация от Катя? (@ekateerinaaaa)

 

#пепвыйкласс #мояпрелесть #доча

Публикация от Luziferocka (@luziferocka24)

 

1 сентября#начало#учеба#доча??

Публикация от Olga (@71_panda)

 

Первоклассник????1 Сентября

Публикация от Екатерина Панова (@katrin_kota)

 

Второклассник и пятиклассник

Публикация от Tata Manahowa (@tatamanahowa)

 

Лучший друг-он всегда рядом??‍>???‍>?????‍>?

Публикация от Астраханцева Надежда (@astrakhantsevanadezhda)

 

Мой улыбашка ??

Публикация от Anna_Radjabova (@anyasultanova19)

 

А мы первый раз в первый класс) ??

Публикация от Sophie "Izzy" Croft (@izzy_s.croft)

 

#успеховваммоиребятки??#яваслюблю #????

Публикация от Олеся Лестьева (@tort_tula_89531908459)

 

С первым осенним праздником вас, ребята, всего самого хорошего!!! ???????????????? 1 сентября для каждого из нас является одним из самых важных праздников. Именно в этот день мы все начинаем новый учебный год – маленькую жизнь, полную разнообразных открытий, заданий и достижений. Этот день по-особому связывает всех нас – родителей, педагогов, учеников. Это праздник первоклассников, впервые пришедших в школы, будущих выпускников, а затем и студентов. Пройти нелегкий школьный путь помогает педагог – человек, который становится другом и наставником, прививает любовь к наукам, человек, к которому ребята будут возвращаться, с теплом вспоминая школьные годы. Не менее важная роль отведена родителям – ведь именно они помогают детям верить в себя, поддерживают на протяжении всех лет обучения. В этом году школы Большой Тулы примут более 49,5 тысяч ребят, среди которых – 5 628 первоклассников. Дорогие ребята! Желаем вам, чтобы этот учебный год принес только положительные эмоции, был наполнен интересными событиями и яркими впечатлениями! Цените школьные годы, своих верных друзей, никогда не забывайте любимых учителей. Достигайте новых высот, пусть Тульский край гордится вами! #Тула #ТульскаяОбласть #АдминистрацияТулы #ЕвгенийАвилов #1Сентября

Публикация от Администрация города Тулы (@cityadmtularu)

 

#памятник_теще в школьной форме - значит, сегодня #1сентября ?? #день_знаний и #первыйденьосени. Ну и Новый Год мог бы быть... Эта мысль не дает мне покоя)) В городе сплошные белые банты и жилетки с эмблемами. Помнится, когда я училась, форму как раз отменили. Интересно, как будет, когда дочку в первый класс поведу. А как у вас прошел первый учебный день? #музейоружия #экзотариум

Публикация от Елена (@orfeus.vsk)

 

1сентября#приветшкола#вотиосень

Публикация от Анна (@brunetochkalove)

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:18 +8
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