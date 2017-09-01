1 сентября в Туле в снимках инстаграм
Myslo собрал снимки, которыми делятся туляки в инстаграме в День знаний.
В этот замечательный, самый школьный день в году, у фотографий в соцсетях появляется свой особенный оттенок!
Это цвет сентябрьского уже неба, ароматных букетов роз, гербер и первых осенних цветов из своего сада. Это белые рубашки и бантики, наглаженные пиджаки и платьица. Это сочный еще загар вернувшихся в последний момент с моря ребятишек, яркие веснушки и воздушные шарики, которые улетают в небо так быстро, как улетело от нас это лето...
На первых сентябрьских фото – счастливые и немножко взволнованные первоклашки: они такие уже важные, и ранцы у них новенькие. И такие они маленькие, и уже такие большие одновременно!
Пересматривая летние снимки своих детей, никогда не заметишь этой разницы, как на фотографиях со школьной линейки. Они выросли и изменились буквально за ночь! Что ж за день такой, 1 сентября? Волшебство!
С первым осенним праздником вас, ребята, всего самого хорошего!!! ???????????????? 1 сентября для каждого из нас является одним из самых важных праздников. Именно в этот день мы все начинаем новый учебный год – маленькую жизнь, полную разнообразных открытий, заданий и достижений. Этот день по-особому связывает всех нас – родителей, педагогов, учеников. Это праздник первоклассников, впервые пришедших в школы, будущих выпускников, а затем и студентов. Пройти нелегкий школьный путь помогает педагог – человек, который становится другом и наставником, прививает любовь к наукам, человек, к которому ребята будут возвращаться, с теплом вспоминая школьные годы. Не менее важная роль отведена родителям – ведь именно они помогают детям верить в себя, поддерживают на протяжении всех лет обучения. В этом году школы Большой Тулы примут более 49,5 тысяч ребят, среди которых – 5 628 первоклассников. Дорогие ребята! Желаем вам, чтобы этот учебный год принес только положительные эмоции, был наполнен интересными событиями и яркими впечатлениями! Цените школьные годы, своих верных друзей, никогда не забывайте любимых учителей. Достигайте новых высот, пусть Тульский край гордится вами! #Тула #ТульскаяОбласть #АдминистрацияТулы #ЕвгенийАвилов #1Сентября
#памятник_теще в школьной форме - значит, сегодня #1сентября ?? #день_знаний и #первыйденьосени. Ну и Новый Год мог бы быть... Эта мысль не дает мне покоя)) В городе сплошные белые банты и жилетки с эмблемами. Помнится, когда я училась, форму как раз отменили. Интересно, как будет, когда дочку в первый класс поведу. А как у вас прошел первый учебный день? #музейоружия #экзотариум