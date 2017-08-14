В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Роспотребнадзор советует тулякам делать прививки от гриппа, называя наиболее благоприятным временем для иммунизации август и сентябрь.

В Тульскую область уже поступила первая партия противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» для взрослых из групп риска. В государственных лечебно-профилактических учреждениях области начинается прививочная кампания против гриппа.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77.

Роспотребнадзор напоминает

Вирусы гриппа очень изменчивы и часто вызывают эпидемии и пандемии. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вирусов гриппа, различающихся между собой по антигенной структуре, но к счастью только малая часть из них опасна для человека.

ВОЗ уже определила состав вакцин для наступающего эпидемического сезона, на этой основе изготавливаются и отечественные, и зарубежные вакцины.