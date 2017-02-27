Туляк задолжал своему ребенку более полумиллиона рублей
Межрайонный отдел по розыску должников УФССП по Тульской области разыскивает злостных неплательщиков алиментов.
Хмыров Артем Евгеньевич,
Долг 642 283,40 руб.
Манукян Вачаган Мнацакович,
Зарегистрирован по адресу: Тульская обл., Ленинский район, пос. Плеханово.
Долг — 290 944,17 руб.
Башкатова Татьяна Александровна, 9.03.1985 года рождения,
уроженка пос. Нау (Таджикистан). Зарегистрирована по адресу: Тульская обл., Ленинский район, село Обидимо.
Долг — 373 032,52 руб.
Быковский Владимир Анатольевич, 4.07.1980 года рождения, уроженец Новомосковска. Зарегистрирован по адресу: Тульская область,
Ленинский район, пос. Первомайский, 10 кв. 2.
Долг — 403 151 руб.
Сябро Сергей Витальевич, 8.05.1965 года рождения,
уроженец города Николаев (Украина). Зарегистрирован по адресу: Тульская область, Ленинский район, село Маслово, ул. Ландышевая, 5 кв. 2.
Долг — 403 608,53 руб.
Федотов Евгений Владимирович, 6.02.1978 года рождения,
уроженец поселка Ильинка Ленинского района
Тульской области. Зарегистрирован там же.
Долг — 217 554,02 руб.
Козин Евгений Александрович, 3.02.1989 года рождения,
уроженец города Белогорска.
Долг — 416 965,86 руб.
Знаете, где живут и работают эти люди? Пожалуйста, позвоните приставу по телефону 8 (4872) 24-75-01.
Межрайонный отдел по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП по Тульской области.
Статья 157 УК РФ. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
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Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено неоднократно,
- наказывается исправработами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
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Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно,
- наказывается исправработами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
На сегодняшний день электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» — самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в он-лайн режиме. «Банк данных исполнительных производств» действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.