Погода в Туле 22 февраля: низкое давление и небольшие осадки

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Температура днём и ночью – от -4 до +1, в течение дня ожидается средняя облачность.

По информации сайта Метеоинфо, в регионе ожидаются небольшой снег и гололёдица. Атмосферное давление снизится до 725-730 мм рт. ст.

Днем и вечером температура в Туле будет от -4 до +1. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.