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Погода в Туле 22 февраля: низкое давление и небольшие осадки
Фото: colors.life

Погода в Туле 22 февраля: низкое давление и небольшие осадки

Температура днём и ночью – от -4 до +1, в течение дня ожидается средняя облачность.

По информации сайта Метеоинфо, в регионе ожидаются небольшой снег и гололёдица. Атмосферное давление снизится до 725-730 мм рт. ст.

Днем и вечером температура в Туле будет от -4 до +1. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. 

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:26 0
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