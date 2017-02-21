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Погода в Туле 22 февраля: низкое давление и небольшие осадки
Температура днём и ночью – от -4 до +1, в течение дня ожидается средняя облачность.
По информации сайта Метеоинфо, в регионе ожидаются небольшой снег и гололёдица. Атмосферное давление снизится до 725-730 мм рт. ст.
Днем и вечером температура в Туле будет от -4 до +1. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
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