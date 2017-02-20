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Узловчанам из дома с обрушившейся крышей предоставили временное жилье от региона

Узловчанам из дома с обрушившейся крышей предоставили временное жилье от региона

По поручению губернатора Тульской области семьям из пострадавшего дома предоставили временное жилье, а крышу восстановят силами местных служб.

Алексей Дюмин распорядился оказать помощь семьям в Узловой, чьи квартиры пострадали в результате обрушения кровли. По поручению главы региона для ликвидации последствий аварийной ситуации привлекли необходимые силы и средства. Также Алексей Дюмин распорядился предоставить пострадавшим семьям временное жилье.

В настоящий момент трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников.

Напомним, 18 февраля в жилом доме поселка Партизан Узловского района в результате схода снежной наледи частично обрушилась кровля. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Ранее дом был признан аварийным и включён в программу переселения в III квартале 2017 года.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:08 −2
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Тульская областьУзловая
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обрушение крышивременное жилье

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