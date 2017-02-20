Узловчанам из дома с обрушившейся крышей предоставили временное жилье от региона
По поручению губернатора Тульской области семьям из пострадавшего дома предоставили временное жилье, а крышу восстановят силами местных служб.
Алексей Дюмин распорядился оказать помощь семьям в Узловой, чьи квартиры пострадали в результате обрушения кровли. По поручению главы региона для ликвидации последствий аварийной ситуации привлекли необходимые силы и средства. Также Алексей Дюмин распорядился предоставить пострадавшим семьям временное жилье.
В настоящий момент трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников.
Напомним, 18 февраля в жилом доме поселка Партизан Узловского района в результате схода снежной наледи частично обрушилась кровля. К счастью, при обрушении никто не пострадал.
Ранее дом был признан аварийным и включён в программу переселения в III квартале 2017 года.