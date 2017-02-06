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Сгоревший на Зеленстрое «Опель» выставлен на продажу
Фото Алексея Пирязева.

Сгоревший на Зеленстрое «Опель» выставлен на продажу

Владелец Пётр установил за машину цену – 15 тысяч рублей.

Утром 6 февраля в Туле на Зеленстрое сгорел автомобиль «Опель» с белорусскими номерами.

С момента происшествия прошло всего несколько часов, а хозяин иномарки уже выставил машину на продажу на сайте «Авито».

 

За свой сгоревший «Опель» владелец Пётр просит 15 тысяч рублей.

В объявлении указано — «машина после пожара, двигатель и коробка живые. Можно целую забрать. Колеса тоже в порядке».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:03 +3
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