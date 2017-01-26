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Тульских бизнесменов ознакомят с новым порядком применения контрольно-кассовой техники

Тульских бизнесменов ознакомят с новым порядком применения контрольно-кассовой техники

В здании администрации Советского района пройдёт семинар для представителей бизнеса.

27 января для представителей бизнеса региона и администраций муниципальных образований Тульской области состоится семинар по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники.

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 года № 290-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

С 1 февраля 2017 года регистрация касс будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года прекратит свое действие старый порядок применения контрольно-кассовой техники. Организации и индивидуальные предприниматели:

  •  применяющие патентную систему налогообложения;
  • являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ;
  •  выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
  • осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов должны осуществить переход на новый порядок до 1 июля 2018 года.

В семинаре примут участие председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по региону Евгений Кожаков.

В рамках семинара Евгений Кожаков расскажет об основных направлениях, целях и задачах по осуществлению поэтапного, комфортного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Налогоплательщики узнают об основных положениях нового закона, получат ответы на интересующие вопросы.

Мероприятие будет проходить в здании администрации Советского района г. Тулы по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67, конференц-зал. Начало семинара в 11 часов. Справки по телефону: +7 (4872) 36-27-86.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:39 +1
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