Тульских бизнесменов ознакомят с новым порядком применения контрольно-кассовой техники
В здании администрации Советского района пройдёт семинар для представителей бизнеса.
27 января для представителей бизнеса региона и администраций муниципальных образований Тульской области состоится семинар по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники.
15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон
С 1 февраля 2017 года регистрация касс будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года прекратит свое действие старый порядок применения контрольно-кассовой техники. Организации и индивидуальные предприниматели:
- применяющие патентную систему налогообложения;
- являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ;
- выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
- осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов должны осуществить переход на новый порядок до 1 июля 2018 года.
В семинаре примут участие председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по региону Евгений Кожаков.
В рамках семинара Евгений Кожаков расскажет об основных направлениях, целях и задачах по осуществлению поэтапного, комфортного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Налогоплательщики узнают об основных положениях нового закона, получат ответы на интересующие вопросы.
Мероприятие будет проходить в здании администрации Советского района г. Тулы по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67, конференц-зал. Начало семинара в 11 часов. Справки по телефону: