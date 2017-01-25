В Туле пройдёт автопробег «Православная Голгофа»

11 февраля в Туле пройдет православный автопробег «Тульская Голгофа». Его проведение благословил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, а проводится этот пробег в рамках программы памятных мероприятий, посвящённых столетней годовщине убиения первых новомучеников Русской церкви, сообщили в Тульской епархии.

«В период большевистских гонений XX века Русская Церковь дала миру тысячи святых мучеников и исповедников, которые предпочли смерть, жизни без Христа. В Тульской области место их захоронения – Тесницкий лес, именуемый Тульской Голгофой, где в братских могилах среди тысяч казнённых в 1930-х годах, покоятся десятки мирян, епископов, священников, монахов и монахинь, убитых и замученных за твёрдую веру в Бога. Автопробег „Тульская Голгофа“ проводится в напоминание о важности следования Божественной Истине, верность которой явили православные святые, ближайшие из которых к нам — новомученики и исповедники Российские», — говорится в релизе.

Автопробег стартует в 11.00 от храма Флора и Лавра на улице Мосина, 1. Машины проследуют до часовни новомучеников и исповедников Церкви Русской в Тесницком лесу.