В поселке Молодежный появится улица Вадима Усова

В поселке Плеханово появятся такие улицы: Изумрудная, Алмазная, Янтарная, Жемчужная. Соответствующее решение приняли тульские депутаты на заседании 25 января.

Кроме того, в поселке Молодежный Ленинского района одной из улиц поселка присвоено имя Вадима Сергеевича Усова.

Вадим Сергеевич Усов (1925-2005) родился в Минске. Более 30 лет посвятил Тульскому машиностроительному заводу. В. С. Усов являлся одним из выдающихся руководителей промышленных предприятий России. За период его работы на Тульском машиностроительном заводе освоены и выпущены унифицированные системы малокалиберного артиллерийского вооружения, морской ракетно-артиллерийский комплекс, гамма противотанковых управляемых снарядов, превосходящих по своим тактико-техническим данным все аналогичные образцы отечественного и зарубежного производства.

Большое внимание Усов уделял социальным вопросам. Была создана строительная база для расширения строительства жилых домов хозяйственным способом, введены в строй уникальный кирпичный завод, построены база отдыха и детский оздоровительный лагерь. Неоценимый вклад Усов внес в возрождение родового имения Толстых в селе Никольское-Вяземское Чернского района Тульской области, заново воссоздан дом-музей Л. Н. Толстого и отреставрирована старинная мебель.