В поселке Молодежный появится улица Вадима Усова

В поселке Плеханово появятся такие улицы: Изумрудная, Алмазная, Янтарная, Жемчужная. Соответствующее решение приняли тульские депутаты на заседании 25 января.
Кроме того, в поселке Молодежный Ленинского района одной из улиц поселка присвоено имя Вадима Сергеевича Усова.
Вадим Сергеевич Усов (1925-2005) родился в Минске. Более 30 лет посвятил Тульскому машиностроительному заводу. В. С. Усов являлся одним из выдающихся руководителей промышленных предприятий России. За период его работы на Тульском машиностроительном заводе освоены и выпущены унифицированные системы малокалиберного артиллерийского вооружения, морской ракетно-артиллерийский комплекс, гамма противотанковых управляемых снарядов, превосходящих по своим тактико-техническим данным все аналогичные образцы отечественного и зарубежного производства.
Большое внимание Усов уделял социальным вопросам. Была создана строительная база для расширения строительства жилых домов хозяйственным способом, введены в строй уникальный кирпичный завод, построены база отдыха и детский оздоровительный лагерь. Неоценимый вклад Усов внес в возрождение родового имения Толстых в селе Никольское-Вяземское Чернского района Тульской области, заново воссоздан дом-музей Л. Н. Толстого и отреставрирована старинная мебель.
Плодотворная деятельность В. С. Усова отмечена высокими государственными наградами. В 1985 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Является лауреатом Государственной премии в области науки и техники 1989 и 1999 годов. Награжден: юбилейными медалями «За доблестный труд в честь 100-летия В. И. Ленина», «300 лет Российскому Флоту», знаком Министерства обороны «50 лет Победы», золотым нагрудным знаком «Хрустальный рыцарь», орденом Октябрьской революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (1976), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст., орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. (2000). Лауреат премии им. С. И. Мосина. В 1994 году В. С. Усову присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».