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За 15 лет число чиновников в Тульской области выросло на треть

За 15 лет число чиновников в Тульской области выросло на треть

Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), число государственных и муниципальных служащих на региональном уровне в России в период с 2000 по 2015 год выросло вдвое: если в 2000 году их было 1,1 млн человек, то в 2015 году их число выросло до 2,1 млн.

А в Тульской области в 2000 году числилось 13,5 тысячи чиновников. К 2015 году их количество достигло 19,7 тысячи человек.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:40 −4
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