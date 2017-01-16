За 15 лет число чиновников в Тульской области выросло на треть

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), число государственных и муниципальных служащих на региональном уровне в России в период с 2000 по 2015 год выросло вдвое: если в 2000 году их было 1,1 млн человек, то в 2015 году их число выросло до 2,1 млн.

А в Тульской области в 2000 году числилось 13,5 тысячи чиновников. К 2015 году их количество достигло 19,7 тысячи человек.