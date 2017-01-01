Тульский Новый год в Instagram
Myslo делится подборкой фото из аккаунтов туляков.
Вот и закончилась новогодняя ночь! Судя по фото в социальных сетях, вы все хорошо отдохнули и повеселились в компании родных и друзей. Новогодние селфи, мандарины, сладкий хенд-мейд… Вот что в основном туляки выкладывали в Instagram.
#новыйгод2017#девчули#тула ????????
Янв 1 2017 в 4:06 PST
С Новым 2017 Годом! ????????????Пусть все загаданное сбудется !??????
Дек 31 2016 в 5:00 PST
#испекласама#новогоднийтортик#2017#вкусняшка??
Дек 31 2016 в 2:38 PST