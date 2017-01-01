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Тульский Новый год в Instagram

Тульский Новый год в Instagram

Myslo делится подборкой фото из аккаунтов туляков.

Вот и закончилась новогодняя ночь! Судя по фото в социальных сетях, вы все хорошо отдохнули и повеселились в компании родных и друзей. Новогодние селфи, мандарины, сладкий хенд-мейд… Вот что в основном туляки выкладывали в Instagram.

 

#новыйгод2017#девчули#тула ????????

Фото опубликовано Смольянинова Анастасия (@nastenchik21121993)

Янв 1 2017 в 4:06 PST

 

 

 

 

 

Юлиана в прянике , я не такой

Видео опубликовано Илья (@ilya_1994ttt)

 

 

С Новым 2017 Годом! ????????????Пусть все загаданное сбудется !??????

Видео опубликовано Юлия Корсунская (@vezunchik_k)

Дек 31 2016 в 5:00 PST

 

 

С ёлкой ?? #happynewyear #homesweethome #home #hello2017 #2017 #tula #tularegion #imhappy #happy #holidays #sunday #january

Фото опубликовано A N N A S E R E D I N A (@annieseredina)

Янв 1 2017 в 6:28 PST

 

 

#испекласама#новогоднийтортик#2017#вкусняшка??

Фото опубликовано tula.nogti.nail71_master (@boychuk.alena.nail71)

Дек 31 2016 в 2:38 PST

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:15 −2
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