Тульский Новый год в Instagram

Вот и закончилась новогодняя ночь! Судя по фото в социальных сетях, вы все хорошо отдохнули и повеселились в компании родных и друзей. Новогодние селфи, мандарины, сладкий хенд-мейд… Вот что в основном туляки выкладывали в Instagram.

#новыйгод2017#девчули#тула ???????? Фото опубликовано Смольянинова Анастасия (@nastenchik21121993) Янв 1 2017 в 4:06 PST

С красавицами и красавцами,которые будут позже на фото,встретили Новый Год в славном городе Туле!!???????????????? Фото опубликовано Alena Karaulova (@alena_karaulova) Дек 31 2016 в 4:52 PST