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Тест: Какой вы дачник?
Фото из архива Myslo.

Тест: Какой вы дачник?

В пятницу вы уезжаете на «любимую дачу», а в воскресенье возвращаетесь с «этого чертова огорода»? Или только шашлычите? Сейчас проверим!

23 июля в России отмечают День дачника. Этот праздник неофициальный, но почему бы его и не отпраздновать? Прежде чем хвастаться первым урожаем или начинать жарить шашлыки, предлагаем пройти тест на дачные знания и ассоциации.

 

Пройти тест

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:58 +4
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