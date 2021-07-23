Фото из архива Myslo.
Тест: Какой вы дачник?
В пятницу вы уезжаете на «любимую дачу», а в воскресенье возвращаетесь с «этого чертова огорода»? Или только шашлычите? Сейчас проверим!
23 июля в России отмечают День дачника. Этот праздник неофициальный, но почему бы его и не отпраздновать? Прежде чем хвастаться первым урожаем или начинать жарить шашлыки, предлагаем пройти тест на дачные знания и ассоциации.
9 июня, в 17:06, 18 3011 4
27 мая, в 17:00, 34 3006 1
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