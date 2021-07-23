Тест: Какой вы дачник?

Фото из архива Myslo.

В пятницу вы уезжаете на «любимую дачу», а в воскресенье возвращаетесь с «этого чертова огорода»? Или только шашлычите? Сейчас проверим!

23 июля в России отмечают День дачника. Этот праздник неофициальный, но почему бы его и не отпраздновать? Прежде чем хвастаться первым урожаем или начинать жарить шашлыки, предлагаем пройти тест на дачные знания и ассоциации.

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