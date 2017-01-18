новости
новости
Регистрация
Тест: Крещенские гадания

Тест: Крещенские гадания

На Руси исстари гадали на Крещение. Мы тоже предлагаем вам попробовать погадать и истолковать нагаданное!

Что ни говори, а так уж люди устроены: желают знать свою судьбу, понимать, что ожидает завтра, жаждут приоткрыть завесу будущего. И если верить народным приметам и поверьям, наилучший для этого день – 18 января, то есть вечер перед Крещением. Гадания на Крещение считаются самыми достоверными, сны – вещими, а крещенские приметы – способными поведать много интересного о предстоящем году. 

И Myslo предлагает вам тоже немного прикоснуться к вечной тайне будущего и попробовать себя в роли гадалки!

Пройти тест

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:00 +11
Другие статьи по темам
Событие
тестКрещение
Прочее
Канун Крещениягадания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водители подрались посреди дороги
В Туле водители подрались посреди дороги
Для участия в фестивале «Российская студенческая весна» приглашаются волонтеры
Для участия в фестивале «Российская студенческая весна» приглашаются волонтеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика