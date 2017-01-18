Тест: Крещенские гадания

Что ни говори, а так уж люди устроены: желают знать свою судьбу, понимать, что ожидает завтра, жаждут приоткрыть завесу будущего. И если верить народным приметам и поверьям, наилучший для этого день – 18 января, то есть вечер перед Крещением. Гадания на Крещение считаются самыми достоверными, сны – вещими, а крещенские приметы – способными поведать много интересного о предстоящем году.



И Myslo предлагает вам тоже немного прикоснуться к вечной тайне будущего и попробовать себя в роли гадалки!

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