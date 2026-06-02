Праздник спорта состоялся на ледовой арене Life Time Fitness и объединил три любительские хоккейные команды.

Фото: Виктория Деревянко и Александр Морозов

В День защиты детей на ледовой арене Life Time Fitness в городе Туле состоялся детский хоккейный турнир «Кубок памяти и будущего», организованный АНО ХК «Ледяные орлы», при непосредственном участии Андрея и Алексея Кожушко.

Мероприятие было посвящено памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Торжественная часть мероприятия началась с исполнения гимна России и минуты молчания в память о погибших героях.

В числе почетных гостей турнира — заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин, президент Ассоциации Любительского Хоккея, Президент Федерации хоккея с мячом г. Москвы Алина Бородаева и помощник председателя Комитета Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, президент филиала Российского Союза боевых искусств Тульской области Алексей Никитин.

На лед вышли три команды, которые провели матчи по круговой системе. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место — ХК «Ледяные орлы»,

2 место — ХК «Ракета»,

3 место — ХК «Медведи».

Все участники продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, командный дух и волю к победе, а зрители получили настоящий праздник хоккея. В рамках турнира также прошла патриотическая акция — хоккеисты написали письма участникам специальной военной операции.