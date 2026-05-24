В Московской области прошло первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.

Как сообщило министерство спорта региона, наша спортсменка Стефания-Александра Ижевская на пути к финалу оказалась сильнее соперниц из Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В решающем поединке в весовой категории до 70 килограммов она уступила Надежде Приходько из Алтайского края и заняла второе место.

Возглавляли команду региона старшие тренеры сборной Тульской области Владимир Ульянов и Андрей Зайцев.