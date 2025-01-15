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Хоккеисты АКМ обыграли «Южный Урал» со счетом 4:2

Хоккеисты АКМ обыграли «Южный Урал» со счетом 4:2

Завершением домашней серии станет матч с «Магниткой», который состоится в пятницу.

В оружейной столице состоялся матч Всероссийской хоккейной лиги. АКМ обыграл «Южный Урал» со счетом 4:2. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил команду и болельщиков с заслуженным успехом.

— Сегодняшний матч был непростым — равное и невероятно сложное противостояние держало в напряжении до последних секунд. Но наши хоккеисты показали настоящий характер и сумели вырвать победу, — прокомментировал глава региона в своём телеграм-канале.

В пятницу, 17 января, тульские хоккеисты сыграют заключительный матч новой домашней серии с «Магниткой» из Магнитогорска. Игра начнется в 19.00. Приходите поддержать наших парней!

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