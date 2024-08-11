Ва-банк! «Арсенал» опять отыгрался в концовке матча

Фото ПФК «Арсенал» и Артема Жильцова

У поединка «Арсенал» и «Нефтехимика» вывеска оказалась очень громкой – битва лидеров! Тульская команда перед этой игрой уверенно шла на первом места, гости из Нижнекамска – вторыми. Обещания не обманули, команды выдали яркий матч.

«Арсенал» – «Нефтехимик» – 1:1 (0:1).

Голы: Шильцов (33) – 0:1, Ткачёв (86) – 1:1.

«Арсенал»: Левашов, Жилкин (Ткачёв, 46), Большаков, Ндука (Семенчук, 59), Бердников, Раздорских (Дмитриев, 38), Кайнов, Цараев, Хабибов (Попов, 46), Липовой, Минаев (Турищев, 38).

Предупреждены: Жилкин, Хабибов, Ткачёв – Родин.

Судья – Инал Танашев (Нальчик).

11 августа. Тула. Центральный стадион.

После игры главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук большую часть своего анализа только что закончившегося противостояния посвятил тому, что надо учиться быть лидером, учиться развивать успех Некоторые футболисты ментально к этому не готовы, просто опыта такого лидерства нет.

Действительно, в первом тайме складывалось ощущение, что «Арсенал» одержал победу еще до выхода на поле, слишком команда была не похожа сама на себя. Или соперник так подготовился, что лишил хозяев поля всех их козырей. Было неизобретательно, неагрессивно, безынициативно. Красноречиво об этом говорит и статистика первого тайма – семь ударов по чужим воротам у «Нефтехимика», лишь два – у «Арсенала». Из этих двух удар Большакова издали был сильно неточным, а Липовой перед самым свистком на перерыв катил мяч, может, и зряче, в пустой угол, но слишком тихо – защитник перехватил. Негусто для команды, которая дежурно владела инициативой и в первом тайме этого матча. Гости отвечали очень болезненными и результативными уколами.

В первом опасном моменте у своих ворот Левашов справился – сблизился с бьющим игроком на несколько метров, а с такой дистанции переиграть голкипера туляков очень трудно. На сильный удар Левашов успел среагировать. Но в эпизоде, когда Шильцов переправлял мяч после навеса с углового среагировать не успел. До перерыва нефтехимики могли и удвоить преимущество. Мяч после заброса в штрафную переправлял Сагуткин, выручила штанга. Вот так, владея территориальным преимуществом, хозяева поля вполне могли уйти на перерыв, уступая больше, чем один мяч.

Стартовый состав на матч с «Нефтехимиком» Сторожук по сравнению с предыдущей игрой перекроил, но не слишком. С первых минут выпустил хорошо проявившего себя в концовке игры с «Енисеем» Ндуку, а вместо Дмитриева – Раздорских. Но если в игре с Красноярском Ндука появился на поле, когда можно было больше раздавать передачи партнерам в атаку, в чем и преуспел, то в этом матче приходилось отбиваться, и оборона «Арсенала» чувствовала себя неуверенно. Да еще по желтой карточке практически из ничего получили в самом начале матча оба молодых игрока – Жилкин и Хабибов. Это тоже добавило проблем на левом фланге атаки, где они оба играли.

Редкий случай. Главный тренер пошел на перемены, не дожидаясь перерыва. Уже на 28 минуте Дмитриев заменил Раздских, а вместо Минаева вышел в атаку Турищев. В перерыве Сторожук продолжил кроить сосав, и на второй тайм сразу выпустил Ткачева и Попова. Вполне вероятно, эти замены планировались, но чуть позже. Ведь появление Ткачева в предыдущем матче с «Енисеем» сработало, он стал соавтором победного мяча в той игре. Да и Попову, стабильному игроку основного состава прошлого сезона, тоже пора возвращаться на поле.

Через пятнадцать минут после возобновления игры во втором тайме пришлось делать последнюю замену – вместо Ндуки вышел дебютант Семенчук. Ндука получил травму после столкновения за несколько минут до этого – соперник наступил ему на голеностоп. Так за полчаса до конца пришлось идти ва-банк – «Арсенал» исчерпал лимит замен. За несколько минут до конца Липовой просил замену, но такой возможности уже не было, все пять возможных перестановок произведены.

Вместо Ндуки на позицию центрального защитника Сторожук отправил не Печенкина, игравшего все предыдущие матчи, а дебютанта Семенчука. Что тоже бывает с ним нечасто – обычно главный тренер дает новичку время освоиться в новой команде. Свое решение главный тренер объяснил тем, что хотел понимать состояние футболиста через игру, держать его в тонусе. Семенчук – молодой футболист, который по регламенту обязательно должен выходить на поле, а другие молодые в этом матче не впечатлили. Значит, нужно искать альтернативу.

Момент для такого дебюта был выбран удачный. «Арсенал» уже прибирал инициативу к своим рукам, и большую часть времени проводил в осаде ворот соперника. Правда, и в свои ворота опять едва не получил – вновь выручил Левашов, среагировав на мяч уже на самой ленточке ворот.

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков признал потом, что «Арсенал» во втором тайме имел полное преимущество, и оказывал сумасшедшее давление на ворота его команды. Эти слова дорогого стоят – обычно любой наш тренер видит происходящее на поле по своему, и даже в самой безнадежной ситуации охотнее рассуждает о пресловутых подходах к чужим воротам. Но тут факт был фактом, «Арсенал» отчаянно наседал.

Если предыдущую игру с «Енисеем» можно отметить за качество, то второй тайм с «Нефтехимиком» – за агрессию. Такого количество опасных моментов на единицу времени у чужих ворот «Арсенал» в этом году еще не создавал.

Оказался на пятачке против ворот Дмитриев, но голкипер гостей Янович был совсем близко, и в этом хоккейном противостоянии не уступил.

Бил почти с линии штрафной по воротам Цараев – вратарь среагировал.

Бил Бердников – мяч пролетел выше перекладины.

Бил Данил Липовой – вратарь мяч отбил.

Бил издалека Кайнов – мяч спланировал в перекладину.

Бил со штрафного Большаков – Янович отбил мяч из верхнего угла.

«Арсенал» наседал. Зрители гнали вперед. Сумасшедшую поддержку болельщиков отметил Кирилл Новиков, посчитавший, что в голах «Арсенала» на последних минутах есть немалая заслуга зрителей. Отметил болельщиков и Александр Сторожук. Впрочем, за второй тайм он похвалил всех. Сказал, что и игрой команды после перерыва тоже доволен. Странно только, что одни и те же футболисты в течение одного матча выдают два таких разных тайма.

Замены в итоге сработали. Турищев в окружении трех защитников в чужой штрафной касанием отбросил мяч назад на Ткачева, а тот, также в плотном противоборстве с игроками обороны, нашел лазейку для мяча, чтобы он залетел в дальний угол.

В компенсированное время «Арсенал» мог в своем фирменном стиле и вырвать победу. Практически вровень с финальным свистком случился спорный момент в штрафной «Нефтехимика». Защитник при навесе на Цараева подтолкнул игрока в спину, однако главный судья матча Инал Танашев из Нальчика это падение не расценил на назначение одиннадцатиметрового. Собственно для такого решения на исходе матча нужна немалая решимость. Жаль, красивая была бы история, забей вновь туляки победный мяч на исходе игрового времени.

Как бы то ни было, «Арсенал» сохраняет за собой первое место в турнирной таблице, и в ближайшую субботу будет принимать дома «Аланию» из Владикавказа.