Хоккейный АКМ проиграл «Югре» в четвертом матче полуфинальной серии

Фото пресс-службы АКМ.

В Ханты-Мансийске состоялся очередной матч полуфинальной серии Кубка Петрова: тульский АКМ на выезде сыграл с местной «Югрой». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ, прокомментировал итоги матча:

— Мы сегодня показали, как не нужно играть, а остальное всё было сделано грамотно.

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Югры»:

— Даже боюсь говорить и сглазить. Всё сегодня получилось, хорошая командная победа, очень серьезно будем готовиться, чтобы вернуться сюда. Тяжелый, хороший соперник, будет непросто, но сегодня был хороший командный дух, который помог выиграть этот непростой матч, были хорошие голы. Были хорошие моменты, здорово сыграли в обороне, вратарь наш какие-то моменты отлично сыграл. Команда сегодня поверила и победила.

Счет в серии — 3:1 в пользу туляков. Следующий матч пройдет в Ледовом дворце Тулы 11 апреля.