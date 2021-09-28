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Тулячка Анастасия Костина завоевала бронзу на соревнованиях плаванию
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тулячка Анастасия Костина завоевала бронзу на соревнованиях плаванию

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа прошли в подмосковной Рузе.

В соревнованиях принимали участие юноши 15-16 лет (2005-2006 г. р.) и девушки 13-14 лет (2007-2008 г. р.), а также юниоры 17-18 лет (2003-2004 г. р.) и юниорки 15-17 лет (2004-2006 г. р.).

Среди девушек 13-14 лет бронзовую медаль первенства ЦФО на дистанции 200 метров вольным стилем завоевала спортсменка тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Анастасия Костина. Спортсменку подготовили Алексей и Валентина Панферовы.

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