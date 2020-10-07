«Тулица» обыграла лидера Суперлиги – краснодарское «Динамо»: фоторепортаж

Накануне в Туле состоялся матч пятого тура Суперлиги по волейболу. В гости к нашей «Тулице» приехал лидер чемпионата — краснодарское «Динамо». Тульская команда обыграла соперниц по счетом 2:1 (25:21, 21:25, 25:23). Отметим, что это первая победа тулячек в текущем сезоне.

Послематчевый комментарий старшего тренера «Тулицы» Анастасии Тереховой:

Комментарий игрока «Динамо» Марии Перепелкиной: