Фото: tula.ru
В Туле состоялось первенство города по тяжёлой атлетике
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из различных районов области.
В областном центре прошло открытое первенство по тяжелой атлетике среди юниоров в возрасте до 21 года, мужчин и женщин, а также открытое первенство спортивной школы «Восток» по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 17 лет и моложе.
В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов из Тулы, Дубны, Донского, Заокского и других районных центров. По итогам состязаний первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли:
- Ангелина Никифорова,
- Артем Орехов,
- Никита Колосков,
- Ярослав Садонин,
- Михаил Баркинхоев,
- Иван Неляпенко,
- Михаил Фролов,
- Владислав Дудниченко,
- Елизавета Лигостаева,
- Ольга Головкина,
- Любовь Писарева,
- Максим Бормотов,
- Александр Клычников,
- Антон Сафронов,
- Илья Кобелев,
- Максим Барков,
- Роман Смирнов,
- Дмитрий Каменев,
- Алексей Песков.
Вторые места заняли:
- Даниил Ильин,
- Артем Майоров,
- Петр Герасимов,
- Егор Бельчинский,
- Максим Дорошенко,
- Эраж Бадалов,
- Артем Самохин,
- Данила Смолин,
- Валентин Денисов,
- Никита Седых,
- Олег Александров,
- Алексей Чехлов,
- Алексей Романов.
На третьих местах оказались Максим Герцог и Артем Серегин.
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