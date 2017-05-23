В Туле состоялось первенство города по тяжёлой атлетике

Фото: tula.ru

В областном центре прошло открытое первенство по тяжелой атлетике среди юниоров в возрасте до 21 года, мужчин и женщин, а также открытое первенство спортивной школы «Восток» по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 17 лет и моложе.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов из Тулы, Дубны, Донского, Заокского и других районных центров. По итогам состязаний первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли:

Ангелина Никифорова,

Артем Орехов,

Никита Колосков,

Ярослав Садонин,

Михаил Баркинхоев,

Иван Неляпенко,

Михаил Фролов,

Владислав Дудниченко,

Елизавета Лигостаева,

Ольга Головкина,

Любовь Писарева,

Максим Бормотов,

Александр Клычников,

Антон Сафронов,

Илья Кобелев,

Максим Барков,

Роман Смирнов,

Дмитрий Каменев,

Алексей Песков.

Вторые места заняли:

Даниил Ильин,

Артем Майоров,

Петр Герасимов,

Егор Бельчинский,

Максим Дорошенко,

Эраж Бадалов,

Артем Самохин,

Данила Смолин,

Валентин Денисов,

Никита Седых,

Олег Александров,

Алексей Чехлов,

Алексей Романов.

На третьих местах оказались Максим Герцог и Артем Серегин.