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В Туле состоялось первенство города по тяжёлой атлетике
Фото: tula.ru

В Туле состоялось первенство города по тяжёлой атлетике

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из различных районов области.

В областном центре прошло открытое первенство по тяжелой атлетике среди юниоров в возрасте до 21 года, мужчин и женщин, а также открытое первенство спортивной школы «Восток» по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 17 лет и моложе.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов из Тулы, Дубны, Донского, Заокского и других районных центров. По итогам состязаний первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли:

  • Ангелина Никифорова,
  • Артем Орехов,
  • Никита Колосков,
  • Ярослав Садонин,
  • Михаил Баркинхоев,
  • Иван Неляпенко,
  • Михаил Фролов,
  • Владислав Дудниченко,
  • Елизавета Лигостаева,
  • Ольга Головкина,
  • Любовь Писарева,
  • Максим Бормотов,
  • Александр Клычников,
  • Антон Сафронов,
  • Илья Кобелев,
  • Максим Барков,
  • Роман Смирнов,
  • Дмитрий Каменев,
  • Алексей Песков.

Вторые места заняли:

  • Даниил Ильин,
  • Артем Майоров,
  • Петр Герасимов,
  • Егор Бельчинский,
  • Максим Дорошенко,
  • Эраж Бадалов,
  • Артем Самохин,
  • Данила Смолин,
  • Валентин Денисов,
  • Никита Седых,
  • Олег Александров,
  • Алексей Чехлов,
  • Алексей Романов.

На третьих местах оказались Максим Герцог и Артем Серегин.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:24 +1
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