Мероприятие запланировано на август. На него приедут более 600 участников.

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На базе центра «Молодёжная станица Дон» в Ростовской области запустили федеральную образовательную программу «Пространство «Я в Агро»». Здесь объединились профильные специалисты из 30 регионов страны. В том числе это представители местных ведомств АПК и координаторы молодежных объединений.

Привлечение свежих кадров в сельское хозяйство и масштабирование региональных команд - главная тема форума. Участники уже начали разбиваться на рабочие группы и погрузились в задачи образовательного заезда.

Директор центра Сергей Харахашян рассказал, что проект должен выстроить для молодежи понятный маршрут. А именно - как двигаться от первого интереса к агробизнесу до реального трудоустройства и карьерного роста. На местах нужны сильные лидеры, способные прочно связать образование, бизнес и студенческие инициативы. Это необходимо, что система стабильно работала.

«Активное участие в образовательной программе принимают представители нашего региона. В августе текущего года в рамках всероссийского форума «АГРОпродвижение» на территории Тульской области главным событием станет финал конкурса «Я в АГРО» с участием более 600 финалистов», - сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.